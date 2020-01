El 12 de febrero de 2018 se firmó el acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, el cual entrará en vigor el 11 de febrero de este año.

En su último boletín semanal, Comex destacó que dicho acuerdo busca fortalecer nuestra relación comercial con el país oceánico, abriendo así nuevas oportunidades para hacer negocios y expandir el alcance de nuestras exportaciones.

“A pesar de su baja densidad poblacional, Australia es una economía grande que ha continuado creciendo por encima del 2.7%, pese a la desaceleración económica global”, subrayó.

Agregó que su PBI ajustado por paridad de poder de compra en 2019 (US$ 1,365,000 millones) triplicó el de nuestro país (US$ 478,000 millones), según estimaciones del Fondo Monetario Internacional; mientras que su PBI per cápita ajustado promedia los US$ 53,825, frente al estimado para el Perú en 2019, de US$ 15,399, es decir, menos de la tercera parte.

Comex refiere que actualmente, el comercio entre el Perú y Australia es reducido. Según cifras de la Sunat, entre enero y noviembre del año pasado, nuestro país le exportó bienes por la suma de US$ 84.4 millones.

“Esto no solo representa una minúscula parte del total de nuestras exportaciones al mundo (0.2%), sino que también significa una caída del 58.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, ¿por qué es importante este acuerdo?”, se preguntó.

Potencial

Según los datos del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, en 2018, los bienes que más se importaron de los países miembros de la Alianza del Pacífico fueron betas de minerales y concentrados (US$ 472 millones), equipos de telecomunicaciones (US$ 322 millones) y vehículos a motor (US$ 315 millones).

Cabe mencionar que dentro del top 10 también se encontraron la fruta preparada o conservada (US$ 70 millones) y el café y sus sustitutos (US$ 46 millones). De estas dos últimas partidas, Chile representó el origen del 76.9% de los envíos de fruta y Colombia el 76.1% de los envíos de café. Mientras tanto, el Perú solo alcanzó una participación de un 6.6% y un 11.2% en dichas cuentas, respectivamente, a pesar de estar ubicadas dentro del top 10 de nuestros envíos a Australia.

“Por tanto, este acuerdo nos brindaría una ventaja significativa sobre nuestro principal competidor en la venta de café, Colombia. Mientras que, por otro lado, nos pondrá en igualdad de condiciones con Chile, que ya cuenta con un tratado de la misma naturaleza con el país oceánico”, destacó Comex.

Agregó que el vecino del sur no solo es nuestro competidor directo en envíos de fruta a Australia, también lo es en otras partidas importantes como la de betas de mineral y concentrados, exportación número uno tanto de Perú como de Chile hacia dicho país.

“Cabe aclarar que el acuerdo comercial con Australia no solo representa una oportunidad de crecimiento para los productos que ya intercambiamos, sino que también abre las puertas a nuevos bienes y servicios que podrán ser exportados e importados con mayor facilidad”, indicó.

Comex agregó que según James Yeomans, jefe de misión adjunto de la Embajada de Australia en Perú, los productos peruanos con mayor potencial para ingresar al mercado australiano son las paltas, espárragos, uvas de mesa, arándanos, mandarinas, textiles, pescados y mariscos, harina de pescado, sepias y preparaciones utilizadas para alimentación de animales.

Además, sostiene que las exportaciones australianas que podrían entrar al Perú son las carnes, lácteos, trigo, vinos, servicios financieros y educativos. Asimismo, el flujo de tecnología y de personal altamente calificado para el agro, la minería y otros sectores de la producción es una gran oportunidad para el desarrollo de la economía peruana.

“Pero el acuerdo comercial no solo implica la liberación de aranceles y de barreras comerciales no arancelarias para el intercambio de bienes y servicios. Este acuerdo es uno de los más elaborados que ha firmado el Perú, ya que incluye capítulos sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (Pyme), y competitividad y desarrollo”, apuntó Comex.

Según el Ministerio de Energía y Minas, a julio de 2019, la inversión australiana en el Perú sumaba aproximadamente US$ 4,000 millones, a través de más de 90 empresas centradas principalmente en el sector minero.

La empresa australiana Goldsmith Resources incluso figura en la lista de los principales inversionistas extranjeros en el Perú, de acuerdo con ProInversión. En consecuencia, se espera que el nuevo acuerdo comercial, que incluye disposiciones para facilitar y promover la inversión extranjera directa entre ambos países, incremente la entrada de fondos australianos destinados a exploraciones, suministros de equipos y software para la minería, sector de suma importancia para la economía peruana.

“En conclusión, el acuerdo comercial con Australia significa nuevas oportunidades para los peruanos, que podrán acceder a una nueva gama de bienes y servicios de alta calidad, y a uno de los mercados más grandes del mundo para vender sus productos y servicios. Se espera que la pesca, la agricultura y los textiles de exportación sean los sectores más beneficiados por el acuerdo”, anotó Comex.