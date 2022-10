La dinámica de consumo, según la entidad, va en línea con el enfriamiento del mercado laboral, que ha visto cómo la tasa de desempleo en Lima pasaba de 6.8% en el segundo trimestre del 2022 a 7.7% en el tercer trimestre del 2023 (data del INEI). Ello en un marco de niveles altos de inflación, que golpean el poder adquisitivo de las familias.

En línea con lo anterior, el índice de Consumo BBVA se desaceleró en el tercer trimestre, lo que anticipa una moderación del consumo privado en ese periodo.

Al respecto, Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, destacó el poco dinamismo que hay en la demanda de trabajo y de bienes y servicios, debido a la alta incertidumbre que enfrentan las familias y empresas.

“La realidad del Perú hoy es que los salarios reales caen, pero el empleo aumenta. Las familias peruanas están teniendo más ingresos, sí, pero más por aumento del empleo que por salarios. Los que ya tienen empleo, no pueden fácilmente reclamar aumentos salariales, porque pueden ser sustituidos por alguien que incluso podría estar dispuesto a ganar menos. En ese contexto, el mercado de comercio y servicios sí crece, pero más lento”, apuntó.

Cuba mencionó, además, que la dinámica de consumo, sobre todo para aquellos segmentos de menores ingresos, cambia con la inflación, situación que va en contra de sectores como el de comercio. Asimismo, resaltó que hay heterogeneidad por el lado de servicios, en donde segmentos como el de restaurantes y alojamiento están aprovechando aún las menores restricciones sanitarias.

“Por el lado de comercio, la inflación hace que la gente sea más buscadora de ofertas y en formatos pequeños, o simplemente raciona el consumo. Hay servicios que están lentos, sobre todo los que dan soporte a empresas con tickets más altos”, anotó.

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que, luego de una primera mitad del año con un consumo privado fuerte, la segunda parte estaría bastante más desacelerada, situación que se está reflejando ya en sectores como comercio y servicios.

Coincidió con Cuba en cuanto al deterioro que está viendo el mercado laboral y su impacto en el consumo, lo cual se vincula a la caída de la inversión privada en el segundo semestre. Asimismo, añadió que otro factor que está influyendo en la capacidad de gasto, son los términos de intercambio (relación entre bienes exportados e importados), los cuales se ha contraído.

“Los términos de intercambio han venido cayendo, y esto está vinculado con un contexto externo cada vez menos favorable para el Perú. Esto significa que el ingreso de todos los peruanos ha venido descendiendo”, dijo el también director de Thorne y Associates.

Thorne se refirió, además, sobre un efecto cada vez más diluido de la liberación de liquidez por el lado de los retiros de los fondos de pensiones y CTS. “Es un factor (retiros de fondos previsionales) que ayudó mucho al consumo en la primera mitad del año, y que estaría mucho menos presente en la segunda mitad”, apuntó.

Desaceleración se mantendría

Los sectores de comercio y servicios estarían entre los más lentos en su crecimiento el siguiente año, ante un contexto económico más débil para el Perú, con una desaceleración proyectada en el PBI y una caída de la inversión privada, según Cuba.

“En el 2022 estos sectores han tenido todavía un rebote postcovid, y ha habido inyecciones importantes de liquidez como las de AFP Y CTS. En cambio, en el 2023, estos factores ya no se verían, y haría que crezcan mucho menos que ese año. Podría haber caída en estos sectores si el mundo va más lento respecto a lo que se espera, en particular de Estados Unidos y China, y que se deterioren más los términos de intercambio y el tipo de cambio (factor que impacta también en la inflación). Sin embargo, esto último no es el escenario central”, anotó.

Thorne también ubica a los sectores de comercio y servicios entre los que menos crecerían para el 2023. “La desaceleración del siguiente año viene principalmente por comercio, servicios y construcción. Todo ello por el deterioro de la inversión privada, que seguirá afectando a empleo y salarios, y un contexto externo que golpearía los términos de intercambio”, apuntó.

Vista a detalle

El sector comercio creció 2.3% en agosto su nivel de crecimiento más bajo desde enero, según reportó Scotiabank. En particular se observó una desaceleración en las ventas minoristas (1.2%). Las mayores ventas de productos farmacéuticos y cosméticos, así como de papel y artículos de oficina -ante el retorno al trabajo presencial- fueron contrarrestadas por menores ventas en supermercados, tiendas por departamento y tiendas de mejoramiento del hogar.

Por otro lado, el sector servicios (2.0% en agosto) registró comportamientos dispares. Scotiabank señaló que, por lado positivo, se resalta la recuperación de los rubros alojamiento y restaurantes (10.8%) y Transporte (8.5%), debido a la reactivación del turismo interno y receptivo. En el terreno negativo los rubros servicios financieros (-8.3%) y Telecomunicaciones (-2.8%) continuaron siendo afectados por los pagos de amortizaciones de créditos del programa Reactiva Perú y por el menor tráfico de internet debido al retorno a labores presenciales, respectivamente.

Datos relacionados

Macroconsult proyecta un crecimiento de 2% para el 2023

Thorne y Associates estima un crecimiento de 2.5% para el 2022 y de 2.2% en el 2023. Según la firma, el crecimiento del consumo privado sería de 2.7%, luego de un crecimiento de 5.8% en el primer semestre.

La inversión privada caería en 3.5% en la segunda parte del año, luego de haber crecido en 0.9% en el primer semestre, según Thorne. En el año sería una caída de 1.4%.

Según el BBVA Research, los sectores de comercio y servicios crecerían en 3% y 3.3% en el 2022. En el 2023 se desacelerarían a 2% y 2.1%, respectivamente.

Términos de intercambio caería en 8.6% y 9.5% en el 2022 y 2023, según BBVA Research. BCR señala caídas de 7.2% y 2.4%, respectivamente.

Entre enero y agosto el empleo formal aumentó 8.8%, según el BCR.