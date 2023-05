Por los cruces con el Gobierno de Dina Boluarte, la relación bilateral ha quedado “en pausa”, de acuerdo con AMLO. Pero, ¿en qué consiste el intercambio comercial entre ambos países? ¿Qué sectores sentirían más el golpe si se concreta lo anunciado por el mandatario mexicano? Gestión responde estas preguntas.

¿Cuál es la dinámica comercial entre Perú y México?

La balanza comercial que tenemos con México es deficitaria. En otras palabras, importamos más productos de dicho país que los que enviamos.

En 2022, el intercambio comercial entre ambos países fue de US$ 2,852 millones, de los cuales la importación representó US$ 2,008 millones, según cifras que Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) compartió con Gestión. Así, la balanza comercial anual fue de US$1,165 a favor de México.

Esta tendencia se mantuvo en el primer trimestre de este año, de acuerdo con cifras del del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). La balanza comercial fue favorable a México en US$ 124 millones entre enero y marzo.

De esta forma, en términos estrictamente económicos, de romperse las relaciones comerciales, México podría verse más perjudicado, comenta Edgar Vásquez, director del CIEN-ADEX a Gestión. Una opinión que es compartida por Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú.

Sin embargo, esto no significa que el Perú no sentiría el corte del flujo comercial mexicano. Según el “Reporte de Comercio Bilateral Anual 2022″ del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el año pasado el comercio de Perú con la Alianza del Pacífico alcanzó los US$ 8,418 millones, una cifra récord. Entre los miembros del grupo regional el intercambio con México fue el más representativo: creció 16.4%.

Para Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la relación comercial con México es de retroalimentación mutua. “Intercambiamos productos que facilitan la generación de negocios en Perú. También otros que amplían la diversidad de productos, facilitando el acceso a los mismos y mejorando el precio de colocación final”, asegura.

De acuerdo con un ranking empresarial que ADEX compartió con Gestión, entre las principales exportadoras en el primer trimestre del 2023 destacan nombres como Heliamérica (transporte aéreo), Antamina (minería) o Sol de Palma (agroindustria). Juntas generaron US$ 35.9 millones en ese periodo. En el caso de los importadores, la número uno es Proctec & Gamble (consumo masivo), seguida de Nissan Perú (automotriz) y Samsung Electronics Perú (electrónica). Entre las tres movilizaron US$ 97.7 millones.

En total, según Zacnich de ComexPerú, son 3,400 las empresas que sostienen el intercambio comercial entre ambos países. De ese total, el 75% son importadoras.

El último domingo, el Consejo Empresarial Méxicano (CEMexicano) manifestó su total rechazo a la suspensión de las relaciones económicas y comerciales con Perú mediante un comunicado. La asociación también destacó que el intercambio de bienes y servicios entre empresas de ambos países sostiene un mercado conjunto de aproximadamente 160 millones de consumidores.

Los sectores cruciales

Tres son las actividades económicas que mantienen el flujo comercial entre ambos países. El líder indiscutido es la agricultura, aunque la industria pesada y la minería también son destacables.

Dentro de las exportaciones peruanas hacia México en 2022, las uvas frescas, el cobre, el aceite de palma y los pimientos son los productos más relevantes, en ese orden. Juntos, representan cerca del 31% del dinero total movilizado en exportación el año pasado: US$ 844 millones, de acuerdo a data de ComexPerú.

En el primer trimestre de este año, el podio de productos exportados es idéntico, a excepción de un producto: la páprika, que movilizó US$ 21.5 millones entre enero y marzo de este año, quedando en segundo lugar, solo detrás de las uvas frescas, según información del CIEN-ADEX.

Para Vásquez, de materializarse lo anunciado por AMLO, productos como este último podrían frenar su crecimiento por temor en el empresariado. “Es uno de los productos que más creció en 2022, un 56.5%. He estado ganando rápidamente el mercado mexicano, hay que observar su evolución ahora”, dice el investigador.

DATOS A CONSIDERAR: Remesas de Perú a México suman US$ 22.2 millones; y remesas de México a Perú alcanzan los US$ 5.2 millones.

Posada de la CCL, cree que cortar relaciones con Perú sería contraproducente para México precisamente en el sector agroindustrial. “Son insumos o productos finales que requiere el consumidor mexicano. Lo último que debería buscar México en una coyuntura económica con presión inflacionaria hacia el alza es que los precios de productos de consumo, en este caso del ‘agro’, también aumenten de precio por tener menos competidores en su mercado de venta”, comenta.

Por su parte, en el caso de las importaciones, la situación es distinta, de acuerdo con la data de ComexPerú. México envía a Perú productos de línea blanca como lavadoras, pero también televisores, equipos de radiodifusión y, sobre todo, vehículos de todo tipo: desde autos livianos hasta tractores.

El año pasado el principal producto importado fueron televisores. Su partida correspondiente movilizó cerca de US$ 197 millones, aproximadamente el 10% de las importaciones totales desde México. No muy detrás estuvo el cobre con US$ 159 millones, cerca del 8% de todas las importaciones en 2022. El podio lo completaron los tractores de carretera con US$ 96 millones, casi 5% del total.

En el primer trimestre de este año, también resalta la importación de vehículos y camionetas. Aunque México tiene una industria automotriz potente, Perú también le vende neumáticos: estuvo en el ‘top 10′ de productos importados en 2022 y se mantuvo en ese grupo durante el primer trimestre del 2023, de acuerdo a ComexPerú y el CIEN-ADEX.

Para Zacnich, de Comex, aunque suene irónico, ese dato también destaca la dependencia mexicana del Perú. “Ellos son ensambladores. Todas las partes de vehículos de distintas marcas se distribuyen desde ahí. Nosotros les exportamos casi US$ 30 millones, es bajo, pero lo necesitan”, explica.

Perú - México

Es cierto que hay más de US$ 2,800 millones en juego si se ‘corta’ el intercambio comercial entre Perú y Chile. Sin embargo, vale comentar que, con una mirada más general y considerando el valor de las exportaciones e importaciones de cada país, hay otras económicas con mayor peso.

“En números, México representa el 1% de nuestras exportaciones mundiales. Está muy lejos de ser un destino importante. En comercio exterior siempre debes tener diversidad, al margen de que China y Estados Unidos sean tus principales objetivos. En importaciones desde México, respecto al mundo, solo es el 3%. No hay que minimizarlo, pero los números hablan por sí solos”, explica Zacnich.

Además, según el portal Data México, del gobierno mexicano, en el 2022 Perú participó con solo un 0.3% en las exportaciones totales de México y con un 0.17% en las importaciones de ese país. Aún así, estas cifras generales no eliminan la afectación que se daría sobre las empresas que se benefician del intercambio comercial entre estas dos economías.

