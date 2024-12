Ernesto Revilla, economista jefe de Citi Latinoamérica, observó que, con el regreso de Trump, se tendrá una “reconfiguración de los patrones de comercio global y de inversión”. “Decimos que hay muchas posibilidades, pero todavía muchas incertidumbres. Estados Unidos, claramente, va a tener una política que, al menos en la retórica, va a querer incrementar el ritmo de desacoplamiento con China”, comentó en el marco del estudio “Global Trade in Flux - Politics, Policy and the Reconfiguration of Supply Chains”, un análisis sobre la evolución de las dinámicas comerciales y las cadenas de suministro en el mundo.

Para Revilla, a fin de impulsar este desacoplamiento, Estados Unidos iniciará el intento de limitar la inversión y comercio chino entre sus socios comerciales más cercanos. Sin embargo, países con los que mantiene tratados comerciales, como Tratados de Libre Comercio (TLC), recibirían una mayor presión. “Y más cuando vienen renegociaciones pronto, como es el caso de México”, apuntó.

Si bien las alarmas se han encendido en diferentes países de Latinoamérica por las medidas que puedan aplicar Trump, Revilla hizo un llamado a la calma, considerando los temas urgentes que deberá atender EE.UU.

“ Latinoamérica no va a ser, para bien o para mal, una prioridad en la política exterior americana porque, obviamente, hay tantos conflictos geopolíticos de primer nivel que, América Latina, de nuevo, para bien o para mal, no está del todo en la lista. Está Rusia y Ucrania, está el Medio Oriente, están los conflictos con China”, precisó.

Lo que determinaría los siguientes meses para países como Perú, señaló el vocero de Citi Latinoamérica, son períodos de negociaciones , a fin de que eventualmente se cubran los espacio donde no habría inversión asiática.

“Nos parece que va a ser parte de un diálogo, de una negociación con Estados Unidos. Si Estados Unidos pide que haya menos inversión china, los países de América Latina, naturalmente, van a preguntar qué ofrecen a cambio porque necesitamos inversión, desarrollo y, ahí, en ese diálogo y en esa negociación, vamos a ver a Estados Unidos qué tanta atención le quiere poner. Si Estados Unidos quiere tener mayor presencia en América Latina, necesitará incrementar sus niveles de inversión para poder sustituir la inversión china”, apuntó.

El economista avizoró que ese escenario, más que en el corto plazo, se esclarecerá en el mediano. Añadió que, si bien se tendrían un período de negociones ante el anuncio de medidas restrictivas contra China, deja en una “potencial vulnerabilidad” a los países que tienen mayor inversión china. “[Los anuncios de Trump] son el inicio de una negociación más que un destino final”, complementó.

