Los consumidores cambiaron fundamentalmente la forma en la que gastan el dinero y el tiempo por la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, las empresas de retail continúan buscando una recuperación debido a la demanda acumulada, los estímulos adicionales y la aceleración de las tasas de vacunación.

Algunos cambios en el panorama minorista tardarán años en normalizarse. Sin embargo, Boston Consulting Group (BCG) ha identificado que otros cambios llegaron para quedarse.

“La pandemia ha elevado permanentemente las expectativas de los clientes respecto a la limpieza y seguridad en las tiendas. Por este motivo, las empresas de retail seguirán afrontando mayores costos para mantener los protocolos sanitarios”, señala Andrés Giraldo, Partner de BCG.

Por otro lado, sí bien los países continúan luchando con las crecientes infecciones tras la aparición de la variante Delta, algunos gobiernos ya anunciaron la reactivación total de la economía y el Reino Unido eliminó las medidas de restricción y el uso obligatorio de la mascarilla. Adicionalmente, muchas autoridades están proporcionando dinero adicional para reiniciar el crecimiento.

El reporte ‘Five Retail Trends That Will Outlast the Pandemic’ de BCG ha identificado que es probable que los consumidores continúen priorizando ciertas categorías como comestibles y mejoras para el hogar. Algunas otras, afectadas duramente por la pandemia, experimentarán un aumento a corto plazo debido a la demanda reprimida. Mientras que las industrias textiles y de accesorios tardarán mucho más en recuperarse por completo.

Estas son las cinco tendencias más importantes en el consumo que seguirán afectando el comercio del retail durante los próximos tres a cinco años:

Los consumidores están gastando más tiempo y dinero en actividades en el hogar, ya que trabajar desde casa se convierte en una característica permanente para muchos empleados. El gasto de los consumidores se está acelerando debido a la creciente confianza del consumidor y la demanda reprimida; pero la recuperación es desigual, y muchos consumidores, y minoristas, se quedarán atrás. La penetración del comercio electrónico sobrepasó las expectativas en 2020 y persistirá a medida que los consumidores se mantengan fieles al canal en línea. Los consumidores siguen buscando una mejor salud y limpieza, junto con el bienestar personal, lo que lleva a más compras en estas categorías y a un deseo continuo de fuertes medidas de bioseguridad a la hora de ir a comprar. Las poblaciones han cambiado a medida que los consumidores han huido de las zonas urbanas hacia áreas menos densamente pobladas, obligando a los minoristas a reexaminar sus ubicaciones y operaciones de tiendas.

“Los negocios deberán activar y acelerar la demanda. La personalización de los motores de búsqueda les permitirá comunicar y compartir ofertas específicas que se abrirán paso a través de la gran masa de información que existe en la web. Asimismo, deberán tener listas ofertas de valor dirigidas a los consumidores que tarden más en recuperarse en sus finanzas personales”, finaliza Giraldo.