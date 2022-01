El Gobierno de Chile planea un segundo año de fuerte endeudamiento en los mercados locales e internacionales en el 2022 para financiar el gasto social, incluso a medida que disminuye el impacto de la pandemia.

La Tesorería del país planea vender US$ 20,000 millones en deuda este año, frente a los US$ 19,000 millones previstos para el 2021, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.

De esos bonos, US$ 3,450 millones se utilizarán para amortizar deuda, en comparación con los US$ 6,300 millones del año pasado. Se venderán alrededor de US$ 6,000 millones en moneda extranjera, monto similar al del 2021.

“El plan de financiamiento es consistente con lo contemplado en la ley de presupuestos 2022″, dijo Andrés Pérez , economista de Banco Itaú Chile y excoordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. “Dicho ello, son montos elevados a emitir en el mercado local. Será desafiante de cumplir en caso de persistir la incertidumbre política y riesgos de nuevos retiros de ahorros previsionales”.

Ante la presión del mercado, el Gobierno planea aumentar las ventas de bonos en pesos a más largo plazo entre inversionistas internacionales. De las notas en moneda local a más largo plazo, emitirá US$ 4,000 millones mediante la modalidad de construcción de libro en los mercados globales, frente a los US$ 3,000 millones del año pasado.

El Gobierno también reducirá las ventas de letras a corto plazo en moneda local a US$ 3,000 millones respecto de US$ 4,000 millones el año pasado, con el resto en notas locales a mediano o largo plazo.

El peso chileno se fortaleció después del anuncio y subió hasta un 1.1% a 813.94 por dólar antes de retroceder y cotizar a 821.23.

El gasto público se disparó alrededor del 32% el año pasado, principalmente debido a los gastos de emergencia para contrarrestar la pandemia, con un déficit público de alrededor del 8.3% del producto interno bruto, según el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre del Gobierno.

Para este año, el Gobierno ha dicho que espera recortar el gasto en un 23% y bajar el déficit al 2.8% del PBI.

El Gobierno del presidente saliente, Sebastián Piñera, ha presentado un proyecto de ley para crear una pensión universal garantizada para más del 90% de la población, a un costo de alrededor del 0.95% del PBI. Actualmente, su financiamiento está siendo discutido por el Congreso.