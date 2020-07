Con la culminación de la tercera etapa de Chavimochic en La Libertad y Majes-Siguas II en Arequipa, el país contará con 100,000 nuevas hectáreas de cultivos para agroexportación, con productos tan diversos como arándanos, paltas, uvas y otros, que conquistarán nuevos mercados en el mundo, sostuvo el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro.

Durante su exposición, dijo que la terminación de ambos proyectos potenciará el desarrollo agrícola y agroexportador del norte y sur del país, lo que permitirá no solo contar con 100 mil hectáreas de ampliación de la frontera agrícola, sino también de miles de empleos así como US$ 2,000 y US$ 2,500 millones en divisas por ventas de productos a los mercados.

“Con la agricultura, que ha mantenido abastecidos los mercados con productos frescos e inocuos durante la emergencia sanitaria, vamos a seguir impulsando el desarrollo del campo, porque es una actividad generadora de empleos, riqueza y mejora la calidad de las familias campesinas”, señaló el ministro.

Montenegro recordó con que la reactivación de Chavimochic se podrá culminar con la construcción de la Presa Palo Redondo, que tiene un avance del 70 por ciento, y el canal Madre, que forman parte de la tercera etapa del proyecto de riego, lo cual promoverá la agroexportación del norte, principalmente.

Además puntualizó que la terminación de la tercera etapa de Chavimochic, duplicará la producción agrícola en el ámbito del proyecto, lo que generará 1,500 millones de dólares anuales en divisas a las ya existentes. Además aumentará en US$ 450 millones las inversiones privadas en dichas zonas.

Mientras, en el caso del proyecto de riego Majes-Siguas II, el ministro del sector señaló que se ha remitido al Gobierno regional de Arequipa una propuesta de convenio que, como sucedió con Chavimochic III, el Minagri asumiría la ejecución del proyecto para poner en marcha nuevas áreas de cultivos destinadas a la exportación.

“La idea es que sacar adelante estos proyectos en el norte y sur del país para ampliar la frontera agrícola y generar miles de empleos en el campo. No podemos mantener paralizados los proyectos, no debemos perder el tiempo sino impulsar estas obras de infraestructura para tener más tierras, más ingresos y mejor calidad de vida”, remarcó el ministro.

Precisó que la meta del sector al cierre del presente año, es lograr superar los US$ 8,000 millones en agroexportaciones, tomando en cuenta que en el segundo semestre del presenta año, se intensifican los pedidos de alimentos de los principales mercados, como Estados Unidos, Europa y Asia.

Por ejemplo, mencionó que solo en el período enero-mayo de este año, aumentaron las exportaciones no tradicionales, especialmente frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron en los primeros cinco meses los US$ 1,527 millones, cifra que significó un aumento de 9.4% respecto a similar periodo 2019.