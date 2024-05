“No sé qué esperan. Que digan que no les contestan es extremadamente preocupante. Tanto hablan del puerto de Chancay, pero al momento de tomar decisiones no dan respuestas. Deben involucrarse más en el proyecto”, reclama el funcionario.

Como se sabe, Cosco notificó hace tres semanas al Estado peruano que, en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, buscaría una negociación amigable, estadio previo a un arbitraje. La razón es la ya conocida controversia en torno a la posible anulación de la exclusividad de servicios esenciales que se le otorgó en 2021, de parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Sin embargo, a la fecha, el Estado peruano no les ha contestado. “No solo no hemos recibido respuesta alguna de representantes del Estado, sino que f uncionarios de Ositrán mantienen públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin”, manifestó Cosco en un comunicado.

A pesar de no tener una respuesta formal, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, dijo la semana pasada que apuesta a que el Congreso salde la controversia aprobando los cambios a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

“Nuestra idea es que dentro de poco se dé la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Nosotros, como país, siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro”, indicó.

Esta modificación legislativa ya tuvo una primera votación favorable en abril. Sin embargo, el pasado 3 de mayo el pleno aprobó una cuestión previa, antes de su segunda votación, para que este proyecto sea discutido en la Comisión de Economía.

Álvarez comenta a Gestión que él mismo también espera respuestas del Ejecutivo. “El Gobierno recién está reaccionando para hacer las intervenciones públicas que le corresponden. No obstante, a pesar de haber pedido reuniones con la presidenta, con los ministerios, no nos han dado atención”, indica.

Necesidades

El alcalde distrital de Chancay también señala que, a raíz de las obras para la construcción del megapuerto, vías en la localidad ya están viéndose afectadas. Por esta razón, instó al Gobierno a tenerlo en cuenta dentro de la comisión multisectorial que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha instalado para definir las acciones a tomar en la zona de influencia del puerto.

“Está afectando el transporte público en Chancay. La construcción ha generado que transiten camiones con piedras de cinco a seis toneladas por el centro de la ciudad. Cosco se ha comprometido a iniciar la rehabilitación a partir de agosto”, explica.

Álvarez también indica que, cerca al puerto, está el humedal de Santa Rosa, lugar al que llegan aves migratorias de Canadá y Australia. El alcalde de Chancay cree que el Gobierno podría comprometerse a ponerlo en valor, con el objetivo de contar con espacios de esparcimiento para la gente que se asentará por el puerto.

“Hay que preservarlo. Se debe hacer un trabajo para no afectar a los animales que podrían espantarse con el traslado de embarcaciones”, apunta.

Uno de los problemas más “álgidos” que presenta Chancay, según su alcalde, es la falta de agua y saneamiento. De acuerdo con Álvarez, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene un proyecto para atender esta carencia paralizado desde el 2018.

“No lo pueden acabar por un problema social. Solucionaría los problemas en la zona norte, que sea probablemente donde haya mayor expansión urbana por el puerto”, asegura.

Para responder a esto, el municipio de Chancay y el MVCS suscribieron a mediados de abril dos convenios. Uno será para el “Proyecto Cierre de Brechas de Chancay”, obra de agua potable y alcantarillado que beneficiaría a 11 mil habitantes. La entidad a cargo de esta iniciativa será el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

El otro acuerdo es para elaborar el estudio definitivo y expediente técnico del proyecto de creación del servicio de tratamiento de aguas residuales, también denominado “PTAR Chancay”, que permitirá tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad.

