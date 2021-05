Las exportaciones del sector textil y confecciones sumaron US$ 351 millones en el primer trimestre del año, cifra que representó un incremento de 22.7%, en relación al mismo periodo del año 2020, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El desempeño favorable se registra desde febrero tras alcanzar US$ 118 millones, lo que representó un aumento de 15.42% respecto a enero, mientras en marzo ascendió a US$ 130 millones con un crecimiento de 10.52% respecto a febrero, según el gremio.

Estados Unidos fue el principal mercado de destino con una participación del 54.58% del total exportado (US$ 191,8 millones), seguido de Chile, país que concentra el 5.83% de los envíos (US$ 20.5 millones) y Colombia, destino que acumuló el 4.47% de los despachos (US$ 15.7 millones).

Entre las principales líneas de producto exportados destacan los T-shirt de algodón, cuyos envíos sumaron 13.5 millones de prendas por un valor de US$ 88 millones, cifras que mostraron un incremento de 38.36% en cuanto a cantidad y 28.27% en cuanto a valor, respecto al mismo periodo del año 2020.

En cuanto a los T-shirts de poliéster, fibras sintéticas u otros materiales textiles, se vendieron al exterior 5.5 millones de prendas valorizados en US$ 20.3 millones, montos que evidenciaron un aumento de 100.39%, en cuanto a cantidad y 76.21% en cuanto al valor, frente al primer trimestre del año 2020.

En el caso de otras prendas de vestir de punto de algodón como los tops, bividis, bodys, poleras y enterizos se enviaron 1.3 millones por un valor de US$ 11.6 millones.

Respecto a las camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales, se enviaron 828,053 unidades valorizados en US$ 11.1 millones.

Además de prendas de vestir, el Perú también exporta materias o insumos textiles como el pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama que en el primer trimestre del 2021 se enviaron al exterior 1′036,944 kilogramos (kg) por la suma de US$ 15.5 millones, cifras que representaron un incremento de 29.92% en cuanto a volumen y 25.63% en cuanto a valor.