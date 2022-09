“Un incremento de 8.5% en el 2022 no suena muy factible porque estamos en el noveno mes del año y hay temas ya jugados”, dijo Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

En este contexto, el gremio estimó que entre agosto y diciembre de este año, la obra pública tendría que crecer 83% más que en los primeros siete meses del año -es decir, casi duplicar su ritmo- para cumplir con la meta del Gobierno. “Si en los primeros siete meses se invirtió un promedio de 100, en los siguientes meses que quedan debería darse una inversión promedio de 183″, indicó.

Por su parte, el BCR proyecta que la inversión pública se incrementará 2.1% este año. Aquí el reto tampoco es sencillo. Según el gremio, en ese caso la obra pública debería crecer 64% entre agosto y diciembre, respecto de los primeros siete meses del año.

“Entre enero y agosto del 2022, apenas se habría invertido el 35% del presupuesto institucional modificado (PIM) de todo el sector público. En buena cuenta, el Estado ha gastado más porque tiene más dinero, no porque haya sido más eficiente”, consideró el gremio constructor.

Sin impulso en construcción

Las expectativas de los constructores para su sector este año es pesimista: el mes pasado, ya proyectaban una caída de 0.9% para el 2022 (Gestión 26.08.2022). “La perspectivas de inversión pública y privada anticipan caída al cierre del 2022 y muy limitada recuperación en siguientes tres años”, refirió.

Valdivia dijo que el plan “Impulso Perú” es positivo para la construcción porque expresa una voluntad de impulsar la inversión. Pero, cree que no aborda los problemas críticos vinculados a las deficiencias del actual modelo de contratación de obras públicas . Por ello, expresó que es necesario se impulse una nueva Ley de Contrataciones.

“En el caso del sector construcción, en el plan (”Impulso Perú”) hay medidas que van a ayudar, pero no son suficientes. Por ejemplo, no se le da prioridad a la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones, ese es un tema clave. Mientras eso no se dé, aún invirtiendo más presupuesto, el país pierde. Si no se aborda eso de una manera significativa, importante, esto no va a funcionar”, manifestó.