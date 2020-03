La construcción se incrementó 1.5% en el 2019, su menor tasa tras dos años. Si bien en enero último esta actividad se expandió 5.2%, se explicó, en parte, por el rebote de la inversión pública en ese mes (creció más de 90%).

Considerando este debilitamiento de la actividad, sumado al deterioro que se tendría en marzo como resultado del aislamiento social obligatorio en el país para frenar la propagación del coronavirus, Capeco señaló que el Gobierno debe evaluar extender a las empresas grandes los beneficios tributarios que se aprueben para evitar un impacto en la economía.

Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio, refirió que actualmente entre los actores del sector construcción (constructores de infraestructura, inmobiliarios y proveedores), quienes sostienen la actividad -en porcentaje- son los inmobiliarios, los que deberían estar en el foco del Ejecutivo para que no detengan su desempeño. “Hay que considerar alguna flexibilidad de carácter tributario. Es importante tener en cuenta este tema.

El Gobierno ha dado estímulos para pequeñas y medias empresas, pero me temo que van a tener que generalizarse”, anotó. Valdivia remarcó que en medio de esta situación, donde la economía será afectada, las empresas merecen un “esquema de alivio y estímulo” para que puedan recuperarse.

Otras medidas

Agregó que también se deben asignar mayores recursos al sector Vivienda para que puede ser un actor clave en la recuperación o mantenimiento de la construcción, a través del impulso de sus programas habitacionales en lo que resta del año (Techo Propio y Fondo Mivivienda).

Y en esa línea, se podría considerar posponer la segunda etapa del programa Mivivienda Verde (del Fondo Mivivienda). Hay que recordar que en esta nueva fase, se iba a exigir a los inmobiliarios mayores atributos para que las viviendas sean aún más amigables con el ambiente.

“Es una situación bien difícil que requiere de medidas de estímulo del Gobierno, no solamente para recuperar estos 15 días, sino para lo que queda del año. Nosotros estimábamos que iba a crecer el mercado inmobiliario, pero este se mueve por estímulos. Como este es un asunto grave (el coronavirus), que no solamente afecta al Perú, hay que ser muy activos desde el Estado para que este sector, que pertenece al sector vivienda, no se afecte o sea impactado lo menos posible”, señaló el representante de Capeco.

Las municipalidades

Otro de los puntos que Valdivia consideró que deben promoverse es que las municipalidades evalúen la posibilidad de extender el horario permitido para los trabajos de construcción.

“Se puede plantear obligaciones a las municipalidades en varios sentidos. Por ejemplo, para recuperar los días que no se está trabajando, para recuperar las obras. Eso implica que los municipios entiendan que hay que ampliar el horario permitido”, remarcó.

El sector

En enero pasado, el avance físico de obra se incrementó 86.3%, como resultado del crecimiento de la inversión pública. Si bien después de este “pico” ya se tenía previsto un menor resultado en febrero, para marzo, estima Capeco, el resultado será negativo, así como el del consumo interno de cemento, que hoy está casi parado.

Inversión pública en marzo

En lo que va de marzo, al 18 de este mes, los tres niveles de gobierno han ejecutado s/ 1,052.5 millones en obras.

Cabe indicar que en los próximos días se tendría que devengar más de s/ 1,129 millones para superar lo registrado en el tercer mes del 2019.

Al 18 de este mes, los que más han ejecutado son los gobiernos locales: S/ 557 millones en proyectos. en tanto, les siguen el Gobierno nacional (s/ 344.8 millones) y los gobiernos regionales (s/ 150.7 millones), según datos de consulta amigable.