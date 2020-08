El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, señaló este jueves que se requiere reanudar la operación de vuelos internacionales en el país para dar un impulso al sector turismo en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

En una entrevista con RPP, Canales dijo que el Gobierno puede autorizar el reinicio de vuelos hacia destinos internacionales con frecuencias mínimas para evitar el contagio de coronavirus entre las personas.

“Tenemos que comenzar con frecuencias muy pequeñas para poder seguir controlando [los contagios de COVID-19] y ya está acreditado que el contagio no se dan en los aviones, por tanto podemos trabajar de forma acotada para inyectar recursos a la economía local”, dijo.

Explicó que se pueden abrir vuelos internacionales con una frecuencia diaria. "Podríamos abrir vuelos acotados a destinos específicos. Por ejemplo, hay vuelos humanitarios a la semana, casi cinco vuelos a Miami. Por qué no podemos tener un vuelo a Miami diario, un vuelo diario a Madrid, otro vuelo diario a Ámsterdam y otro vuelo diario a países de la región. Panamá está abriendo con mayor rapidez y luego en Argentina, Uruguay o Colombia, cuando abra sus aeropuertos el 1 de setiembre", sostuvo.

Canales dijo que si bien negocios del sector turismo han abierto sus puertas con la reactivación de activides productivos, estos establecimiento no vienen recibiendo clientes para generar ingresos. “De qué nos sirve haber reiniciado y tener hoteles, restaurantes, agencias de viaje abiertos si no tenemos pasajeros, no tenemos huéspedes, no tenemos comensales. Tenemos que inyectar la cantidad de negocios, de actividades empresariales que vienen con toda certeza, con toda seguridad a trabajar en nuestro país”, indicó.

En esa línea, Canales dijo que ante la designación de Walter Martos como el nuevo jefe del Gabinete Ministerial, espera que apoye al sector turismo.

“Me parece que [Walter Martos] es un buen ministro, muy fuerte, radical, tal vez es la parte más sólida en cuanto a lo que siempre comunica. Le dicen el oráculo al ministro, pues lo que él dice se hace. Entonces, de alguna forma fortalecer algunos encargos que recibe del Gobierno para poder buscar la tranquilidad sanitaria es importantísimo y creo que en ese sentido se necesita una mano dura. Pero también como militar tiene que entender que la economía se basa en la generación de empleo y hoy día el sector más afectado de la economía es el sector turismo”, sostuvo.

Canales dijo que si no toman medidas en favor del sector turismo, el país perdería US$ 10,000 millones este año. “Si el aeropuerto no se abre, la cifra puede ser más menos 10,000 millones de dólares que dejarán de ingresar a la economía nacional producto del cierre del aeropuerto, que generaría la caída del turismo receptivo que no se está facturando nada desde el 15 de marzo y el turismo interno que hoy día por la crisis económica no se está dando”, acotó.