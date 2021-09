Nacionalizar Camisea le podría generar al Perú un costo de US$ 30,000 millones (alrededor de S/ 123,000 millones), según detalla el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, dicha cifra representa 29.2 veces el presupuesto que tiene el Estado para inversión en educación.

Para este año el presupuesto de inversión para el sector educación inició con alrededor de S/ 4,283 millones, según el MEF, de lo que ejecuta el gobierno central, las regiones y las municipalidades, en conjunto.

En caso de que se decida la nacionalización de Camisea, el Perú tendría que asumir la inversión de casi 30 años en educación.

Como se recuerda, en la víspera el premier Guido Bellido afirmó que se nacionalizará el yacimiento de Camisea, si es que la empresa concesionaria no renegocia reparto de utilidades a favor del Estado.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, afirmó ayer Bellido por Twitter.

Lo dicho por Bellido -ciertamente- no guarda relación con lo expresado la semana pasada por el presidente Pedro Castillo en Estados Unidos ni por el actual ministro de Economía, Pedro Francke. Castillo dijo -durante su intervención ante la OEA- que su gobierno “no ha venido a expropiar a nadie” y que -por el contrario- “llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú”.

Tras la intención de Bellido -que de acuerdo a la actual Constitución no tiene la prerrogativa para nacionalizar recursos que solo se pueden hacer mediante una ley aprobada por el Congreso- ¿cuáles son las principales cifras de Camisea?

1.- Hace 21 años -específicamente en febrero del 2000- un consorcio formado por Pluspetrol (Argentina, 36%), Hunt Oil (EE.UU, 36%), SK Corp (Korea, 18%) y TecPetrol (Grupo Techint, Argentina, 10%) obtuvo el derecho de explotar durante 40 años el Lote 88 de Camisea. Cuatro años después -en 2004- empezó a operar.

2.- Desde hace año (2004) hasta el 2019 -refiere a Gestión el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi- la explotación del yacimiento de Camisea ha permitido al Perú ahorrar US$ 100,000 millones , las que se repartieron en prácticamente en todos los sectores de la economía peruana, especialmente en la generación de energía eléctrica.

3.- En ese sector se usa el gas natural como fuente primaria lo que permitió a los usuarios un ahorro -de acuerdo un estudio de Macroconsult- US$ 77,000 millones entre el 2004 y el 2019.

4.- “Las fuentes de energía son vitales para una nación, sobre todo cuando es abundante y barata. Camisea representa para el Perú la oportunidad de contar con energía abundante y barata . Camisea generó ahorros por US$ 100,000 millones. Las familias que usan el gas de Camisea para cocinar -por ejemplo- pagan S/ 15 mientras que en el transporte -por ejemplo- los taxistas pagan solo la tercer parte del costo que le cuesta el GLP”, detalló.

5.- Antes de Camisea, para la electricidad en Perú se usaba como insumo el petróleo que costaba -aproximadamente- US$ 60 el megawatt hora. En cambio con el gas natural este costo se redujo a US$ 25 . “Ello trajo un enorme beneficio para el país, especialmente para los consumidores de energía eléctrica tomando en cuenta que somos importadores netos de petróleo”.

6.- El transporte (US$ 11,542 millones), la industria mediana y el comercio (US$ 8,312 millones), la gran industria (US$ 2,930 millones) y el uso residencial (US$ 419 millones) se beneficiaron también de la explotación del gas natural -entre el 2004 y 2019- por la reducción de costos comparados con lo que hubiera supuesto el uso de otras energías , de acuerdo a un estudio de Macroconsult.

7.- El aporte anual al fisco peruano de la explotación fue -entre el 2004 y 2019- de unos S/ 2,000 millones, unos US$ 572 millones , entre los pagos al Impuesto de la Renta y el canon minero, que va a manos de los gobiernos regionales para la financiación de proyectos de infraestructura.

8.- Otro aporte del gas fue contribuir con casi más de US$ 50,000 millones entre 2004 y 2019 a compensar la balanza de pagos peruana, ya que se exportaron US$ 18,000 millones de gas natural y se dejaron de importar US$ 35,000 millones en diésel, gasolinas y otros combustibles.

9.- Igualmente entre 2004 y 2019 la contribución directa a la economía peruana de la explotación fue equivalente al 1.1% del PBI, con un aporte del 39% al PBI del sector de los hidrocarburos lo que equivale a unos S/ 4,965 millones anuales que ingresaron a la economía peruana, unos US$ 1,400 millones.

10.- “Las empresas que explotaron Camisea hicieron todo el gasto y corrieron con todo el riesgo, ya que construyeron el gasoducto, hicieron las plantas en la zona, cumplir con todas las obligaciones sociales y ambientales. El Estado no ha puesto un sol. El trato con ellos era que sacaban al gas y daban más de la tercera parte al Estado por regalías (37.24%) de lo que se saca. Si fuera un combustible importado, el Estado no recibiría nada. El consorcio Camisea pagan IR por las utilidades brutas que es otro 30%, por lo que el Estado recibe el 54%”, especificó el exministro del Minem.

11.- Del total de la producción de gas natural -refirió en tanto Antony Laub- que son 1,400 millones de pies cúbicos por día, se reinyecta 400 millones de pies cúbicos diarios -aclaró- esto es gas que se tiene que reinyectar porque no hay consumo local.

12.- ¿Cuánto es el costo de nacionalizar Camisea? solo en inversión fija hay más de US$ 6,500 millones y si se la añade la inversiones en las unidades de generación a gas natural podrían ser unos US$ 3,000 millones. “ Estamos hablando que entre US$ 10,000 a US$ 15,000 millones lo que sería el costo de nacionalizar Camisea y las generadoras eléctricas, no incluye el lucro cesante . Este es el monto que va a tener que desembolsar el Estado peruano de nacionalizar Camisea, de lo que contrario nos convertiríamos en un paria e incluso se impondrían arbitrajes que puede embargas las cuentas del Estado”, remarcó Laub.

Aunque esta cifra sería mayor, según el cálculo de la SHP, que estima que le costaría al Perú, alrededor de US$ 30,000 millones.

13.- Solo en pago de regalías el Estado peruano recibe más US$ 10,000 millones de Camisea. Si se la añade impuestos (directos e indirectos) son US$ 3,000 millones más, con lo cual solo en ingresos fiscales se recibe más US$ 13,000 millones, lo que serviría para construir 100 hospitales.

14.- Camisea costó US$ 6,500 millones, pero si lo agregamos lo que pagó al Estado peruano en impuesto y la regalía sube a US$ 13,500 millones, implica que se ha visto un retorno para el país por US$ 20,000 millones. Si se compara con la Modernización de Talara que inicialmente iba a costar US$ 1,000 millones, luego subió a US$ 2,500 millones, después a US$ 5,400 millones y finalmente US$ 6,000 millones.

“La diferencia entre Camisea y Talara, es que el primero no le costó al Estado y el segundo si nos cuesta a todos y hasta ahora su rendimiento es cero , mientras Camisea dejó US$ 13,000 millones mientras que el Estado está pérdida con Talara ya que aún no se generan ganancias de la refinería que administra”, puntualizó Laub.

Los actores involucrados en Camisea. Fuente: La industria del gas natural en el Perú, editado por Osinergmin.