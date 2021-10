Economía







Calificadoras de riesgo crediticio prepararían baja de calificación de Perú para fines de año Fitch, S&P y Moody’s consideran que si no hay un cambio en el frente político de manera sustancial, es posible que no se sostengan las calificaciones crediticias actuales de Perú, afirmó Juan Jose Marthans, ex jefe de la SBS.