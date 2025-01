Si bien la producción nacional de hidrocarburos en el Perú tuvo un nivel de recuperación en el 2024 con respecto al año previo, la recaudación por regalías y canon a esa industria extractiva tuvo más bien una caída hasta noviembre.

La producción nacional de petróleo fiscalizado en Perú alcanzó (en promedio) los 40,631 barriles por día (bpd) al cierre del año 2024, redondeando así su mejor nivel desde el periodo prepandemia.

Según cifras de Perupetro, ese nivel se obtuvo después de que el mercado nacional del upstream anotara un promedio de 45,154 bpd en diciembre.

Caen regalías de hidrocarburos

Sin embargo, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre enero y noviembre del 2024 se recaudaron US$1,092 millones como regalías de hidrocarburos, monto que fue 3.6% menor que el monto acumulado en el mismo periodo del 2023 (US$1,133 millones).

Sólo en noviembre, lo recaudado por ese concepto ascendió a US$100.3 millones, cifra que resultó 2.4% inferior que el registrado en octubre pasado.

Del total de regalías generadas en noviembre pasado por el sector hidrocarburos, US$ 51.17 millones provinieron del gas natural, US$ 30.91 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 18.22 millones, del petróleo.

Retroceso también en canon

Asimismo, en el caso del canon y sobrecanon de hidrocarburos transferidos, en los primeros once meses del 2024 sumaron S/862.9 millones, cantidad que resultó 0.2% inferior que lo registrado en el mismo lapso del 2023 (S/864.6 millones).

Únicamente en noviembre se transfirieron S/67.53 millones, cantidad menor en 22.2% versus el mismo periodo del 2023.

Menores transferencias por gas

Igualmente hubo una contracción en las transferencias por canon gasífero, que con S/2,663.5 millones remitidos entre enero y noviembre del 2024, resultaron inferiores en 12.4% en comparación a los S/3,042 millones entregados en igual periodo del 2023.

En el onceavo mes del año que pasó, se transfirieron por canon gasífero S/219.1 millones, que resultó en una caída de 27.2% comparado con noviembre del 2023, según el mencionad gremio.

Según el experto en hidrocarburos Carlos Gonzáles, esta caída en la recaudación (pese al aumento de la producción de hidrocarburos), se debió fundamentalmente a la contracción en la cotización del petróleo.

