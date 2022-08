Entre enero y junio de 2022, las importaciones de bienes de capital sumaron un valor de US$ 7,534 millones, lo que significó una reducción del 0.2% respecto del monto importado en el mismo periodo del 2021, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

De forma desagregada hubo un incremento en el monto de las importaciones de bienes de transporte (US$ 1,738 millones) y construcción (US$ 976 millones), con una variación del 6.3% y el 2.7% más que el año previo, respectivamente.

Con respecto a las importaciones de bienes de capital para la industria, se redujo el monto importado un 2.8% y entre los bienes de capital para la agricultura el valor importado disminuyó un 8.8%.

La principal partida importada del rubro de bienes de capital fueron los celulares, por un valor de US$ 674 millones.

Le siguen las laptops (US$ 447 millones; -6.5%), las camionetas pick-up ensambladas (US$ 236 millones; +1.8%), las barras de hierro o acero sin alear (US$ 173 millones; -13.2%) y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora (US$ 152 millones; +8.6%).

Cabe mencionar que hubo diferentes bienes cuyos volúmenes importados se redujeron con respecto a 2021.

Por ejemplo, este es el caso de las partidas anteriores: laptops (-23.1%), camionetas pick-up ensambladas (-4.0%), barras de hierro o acero sin alear (-36.2%) y aparatos de telecomunicación por corriente portadora (-15.5%).

-Fertilizantes-

En cuanto a la importación de fertilizantes, reporte de Comex Perú indica que si tomamos las partidas referidas a este rubro, se debe mencionar que entre los meses de enero y junio se importó un valor de US$ 370 millones, un 63.5% más que el mismo periodo de 2021, e incluso se superó ampliamente los niveles prepandemia.

Sin embargo, cabe resaltar que el volumen importado en este rubro cayó un 26.7% con respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de 642,859 toneladas a 471,496 toneladas.

La insuficiente oferta internacional generó que los precios de los fertilizantes se eleven, lo cual puso en riesgo los terrenos agrícolas y fue el principal motivo de la escasez de fertilizantes en el país.

En ese sentido, se debe resaltar del análisis -acotó- que la demanda interna habría disminuido. No obstante, el crecimiento de las importaciones es resultado del incremento de los precios internacionales, principalmente de aquellos que están directa e indirectamente relacionados con el petróleo y los combustibles.

Como se evidencia en las importaciones de bienes de capital, diferentes productos experimentaron reducciones en el volumen importado, lo cual se puede entender como la consecuencia de un menor nivel de inversión a nivel nacional.

-Bienes de consumo-

Con respecto a los bienes de consumo, en el periodo de enero a junio de 2022, las importaciones ascendieron a US$ 5,594 millones, un 6.8% por encima del mismo periodo del año previo (US$ 5,237 millones). En este rubro se registró un incremento del 12.2% en el valor de los bienes de consumo no duraderos, mientras que se redujo el monto de las importaciones de bienes de consumo duraderos en un 0.1%.

La principal partida importada fue la correspondiente a los vehículos ensamblados de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3, con un valor de US$ 398 millones, un 20.7% más que el año pasado (US$ 330 millones).

Le siguen los televisores (US$ 229 millones; +3.1%), los vehículos ensamblados de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3 (US$ 212 millones; -8.5%), los medicamentos para uso humano (US$ 199 millones; +0.6%), y las motocicletas y velocípedos de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3 (US$ 128 millones; -28.7%).

-Bienes intermedios-

De acuerdo a Comex, en los primeros seis meses del año el sector con mayor dinamismo fue el de bienes intermedios, que registró un valor de compra de importaciones de US$ 16,146 millones, lo que representa un incremento del 43.4% con respecto al mismo periodo del año previo (US$ 11,259 millones).

Entre los bienes intermedios, el rubro de combustibles evidenció un mayor incremento (US$ 4,978 millones; +84.2%), seguido por los bienes intermedios para la industria (US$ 10,003 millones; +31.2%) y, finalmente, los bienes intermedios para la agricultura (US$ 1,165 millones; +21.5%).

Los principales productos importados del rubro de bienes intermedios fueron el diésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 1,190 millones; +118%), el diésel b5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 1,129 millones; +83.7%), los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 1,060 millones; +46.4%), el maíz duro amarillo (US$ 608 millones; +16.7%) y las gasolinas sin tetraetilo de plomo (US$ 568 millones; +79.9%).

VIDEO RECOMENDADO

Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se juntan para organizar Copa del Mundo del 2030