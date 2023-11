Para volver a impulsar el crecimiento de largo plazo de la economía peruana, se debe poner énfasis en la minería y la agroexportación; y pensar en nuevos motores que apunten al mundo, indicó durante su participación en CADE Ejecutivos 2023, Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas y actual miembro del Consejo Fiscal.

“Hay dos motores de crecimiento: la minería y la agroexportación. ¿Cómo aparecieron? Fue una mezcla de lo que Dios nos ha dado con políticas públicas sofisticadas, leyes especiales y un enorme apoyo estatal. No le estamos sacando todo el provecho. ¿Qué sería de la agroexportación con Majes Siguas y Chavimochic funcionando?”, resaltó Mendoza.

Agregó que hay que pensar en nuevos motores. “No es bueno impulsar solo motores de mercado interno, los precios se caen y ahí queda el experimento. Es mejor mirar al mundo, donde hay un enorme mercado que solo nos empuja a producir más”, señaló.

En esa línea, mencionó a la industria forestal como una que tendría alto potencial de crecimiento si recibiera el apoyo estatal.

Recesión

Mendoza recordó que con setiembre se cumplen tres trimestres consecutivos de decrecimiento de la actividad económica. “Eso no pasaba desde el ‘fujishock’. Es la recesión más prolongada de las últimas tres décadas”, señaló.

Detalló que el enfriamiento de la economía es natural dado que durante la pandemia se llevaron a cabo políticas fiscales y monetarias fuertemente expansivas. El ajuste de estas, sumado a los conflictos sociales de comienzos de año y el impacto del fenómeno de El Niño (FEN) son las principales razones detrás de la recesión.

Largo plazo

Mendoza sostuvo que para el crecimiento de largo plazo se necesita capital físico, que se traduce en inversión privada, y capital humano, es decir, mano de obra cualificada.

“El capital físico está en problemas porque la inversión necesita de cierta dosis de tranquilidad, seguridad y estado de derecho, cumplimiento de las leyes. El alcalde de lima ha violado el artículo 62 de la Constitución que dice que los contratos no se pueden cambiar ni con ley. Él ha querido cambiarlo con una resolución. Me sorprende que los empresarios no salten al cielo con eso porque me parece un atentado a la inversión privada flagrante”, alertó Mendoza.

En cuanto al capital humano, lamentó que “la única reforma importante, Sunedu, desapareció”.

