En la inauguración de la 60 edición del CADE Ejecutivos 2022, que se realizó esta tarde en Paracas, el mensaje fue unánime de la clase empresarial: el Perú afronta una crisis profunda por sindicaciones de corrupción, instituciones debilitadas, pérdida de empleo y una continua degradación de la democracia.

La conclusión partió del presidente del IPAE, Gonzalo Galdos, quien en todo momento defendió el papel que cumple la empresa privada en el desarrollo del país e incluso aludió al Gobierno, indicando que se debe “luchar contra esa idea populista y sin fundamento de que puede existir crecimiento económico sin empresa privada, sin empresarios o sin nueva inversión”.

“El Estado no puede fungir como único y gran empresario cuando ya se ha comprobado con evidencia contundente de que ese modelo no funciona ni siquiera en países con una visión estatista y radical”, sentenció el ejecutivo durante su alocución.

En otro momento, el representante reiteró que, sin empresa privada, la economía carece de los motores indispensables para progresar, a la vez que reconoció de que ello no significa que “los empresarios no nos hayamos equivocado, que no hayamos cometido errores y que no lo podamos hacer mejor”.

A su turno, el presidente de CADE Ejecutivos 2022, Felipe Valencia-Dongo, coincidió con su antecesor en que el Perú se encuentra en una crisis política, social y económica, a lo que se le suma un escenario internacional complejo.

En esa línea, el delegado mencionó que es importante trabajar en torno a tres pilares fundamentales: inversión privada, un Estado que funcione e instituciones sólidas.

“Cuando crecíamos anualmente a una tasa del 7%, entre el 2004 y el 2013, cada año un millón de peruanos dejó la pobreza, este año vamos a crecer cerca de 3% y se estima que no habrá reducción de pobreza”, lamentó Valencia-Dongo, quien dijo es que prioritario contar con un Estado que brinde servicios de calidad e infraestructura.

Asimismo, cuestionó que, a solo dos meses de cerrar el año, el 50% de inversión pública no haya sido concretado. “Es inaceptable que con tantas carencias que tenemos como país S/ 30 mil millones permanezcan en las cuentas del Estado sin ejecutarse. El Estado debe ejecutar más y mejor, nosotros como ciudadanos, debemos exigirlo”, añadió.

Asimismo, el representante de CADE criticó “la elevada rotación de funcionarios en el Gobierno, la inoperancia para afrontar los diversos desafíos, las designaciones cuestionadas y las denuncias de corrupción”.

“El 67% de peruanos percibe que el Perú no está avanzando y esta es la percepción más pesimista en 31 años. Además, el 40% de los peruanos dice que, en los últimos tres meses, en su hogar, un adulto comió una vez en el día y no comió”, anotó.

CADE, acción empresarial

Durante la sesión de inauguración de CADE Ejecutivos, Galdos anunció que la asociación empresarial pasará a llamarse IPAE Acción Empresarial.

“Como una asociación empresarial, privada e independiente, que no tiene fines de lucro, empezamos por ratificar nuestro compromiso de líderes por un Perú desarrollado. Por ello, anunciamos que realizaremos algunas transformaciones internas que deben reflejarse incluso en nuestra marca institucional. Desde ahora somos IPAE Acción Empresarial”, expresó.

IPAE Acción Empresarial desarrollará iniciativas y propuestas agrupados en los siguientes aspectos: institucionalidad sólida; crecimiento económico, sostenible e inclusivo; educación de calidad e igualdad de oportunidades.