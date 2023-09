La eventual aprobación del proyecto de ley (D.L. N° 1413) para modificar la regulación del servicio de cabotaje generaría una reducción del costo logístico del transporte, señaló este lunes la titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, al sustentar dicha iniciativa ante la Comisión de Transporte del Congreso de la República de Perú.

Según explicó, el proyecto del cabotaje, que implica el transporte de carga y pasajeros embarcado y desembarcado en puerto nacional dentro del litoral peruano, busca la liberalización de este transporte eliminando el requisito de constitución en el país para empresas nacionales y extranjeras -que actualmente es solicitado- y manteniendo el Certificado de Condiciones de Seguridad de la nave.

De este modo, la ministra dijo que antes de la pandemia del COVID-19 el costo logístico terrestre tenía un rango de entre US$ 1,200 y US$ 1,500, y en el cabotaje entre US$ 1,000 y US$ 1,300 con un flete de US$ 600.

En tanto, con el proyecto de ley se espera reducir a entre US$ 1,000 y US$ 1,300 el costo logístico terrestre; y a entre US$ 800 y US$ 1,100 el costo logístico en cabotaje con un flete de US$ 400.

Según precisó, el cálculo del costo de flete está en base a contenedores de 20 pies, servicios de puerta a puerta y flete por ruta de Callao – Matarani. Además, el servicio de cabotaje es integral e incluye gastos en tierra, transporte interno y el flete de cabotaje.

“Buscamos que nuestros productos sean competitivos, que nuestras cadenas logísticas mejoren y que los productores puedan exportar sus productos a diferentes puntos del país. Con el cabotaje lo que buscamos es la reducción del costo logístico de transporte porque el costo de carreteras termina siendo un poco caro y con la vía marítima buscamos reducirlo”, apuntó la funcionaria.

Otros beneficios

Precisamente, la ministra agregó que en un escenario de red consolidada de cabotaje, se prevé 500 camiones menos en las vías por día, lo que contribuye a la reducción del CO2 y menos tráfico vial.

De igual manera, se espera una reducción en la distancia recorrida por camiones en 10,2 millones de km y en el tiempo en el sistema de transporte.

Así mismo, con el proyecto de ley se espera incrementar el número de naves que operan actualmente y superar las 25 unidades que operaron durante la excepción de transporte generada a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus.

Datos y cifras

Perú registró el menor tráfico de cabotaje en el 2022 (8.6 millones de toneladas métricas) frente a Colombia (7.6 millones de TM) y Chile ( 25.6 millones de TM).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) también ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República este proyecto de ley y según ese sector, puede generar impactos positivos en el comercio exterior peruano.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

