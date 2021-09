Cambio de discurso. Luego que -ayer- la viceministra, Dina Boluarte, señalará que es vital cambiar el capítulo económico de la Constitución que ello es “la madre del cordero” y la renegociación con Camisea giraría en torno a las utilidades o las exportaciones por parte de Pluspetrol -ahora- calificó la afirmación de Bellido de “nacionalizar el gas de Camisea, si no se llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria” como una “opinión personal”.

“Es una opinión personal del señor Bellido; no es una opinión oficial. No es una opinión de acuerdo de Consejo de Ministros ; no es una opinión, en todo caso, que haya entrado en agenda al Gabinete”, declaró para TVPerú Noticias.

“La forma como algunos ministros como el señor Bellido comunica, es la forma de cada uno. Y en este caso tendrá que responder. Lo que sí es cierto, es que el gas de Camisea debe llegar a todos los hogares del Perú. Si el territorio nacional esta dentro de nuestro territorio, lo correcto es que nos sentemos a dialogar con la empresa para que nos deje un porcentaje (del gas) para llegue a las amas de casa”, afirmó.

A reglón seguido, dijo que las “políticas de gestión la da el presidente Castillo ” y será el ministro de Energía y Minas el que estará convocando a las empresas para “sentarse a dialogar para concertar acuerdos jurídicos”.

“ Dialogar con la empresa, todavía no está en la agenda del Consejo de Ministros y cuando entre en la agenda del Gabinete nos pondremos de acuerdo”, reiteró.

Dijo -a su vez- “que están dadas las garantías jurídicas en el Perú” para que las empresas inviertan en el país. “(Bellido) adelanta opinión cuando sabemos que las políticas de Estado, la única persona que las dicta es el presidente. Lo dicho por Bellido es no oficial, lo oficial lo dicta el presidente Castillo ”, puntualizó.