La balanza comercial (relación entre las exportaciones e importaciones) acumulada en los últimos doce meses alcanzó un superávit de US$ 17,634 millones a enero, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La cifra llegó a estar por encima del superávit registrado en diciembre del año pasado, e incluso supera lo alcanzado en el primer mes del 2022 y 2023.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señala: “La balanza comercial a enero 2024 siguió subiendo pese a repunte de importaciones, lo que además sugiere mejora de demanda interna, en particular de la inversión”, señala.

Solo en el mes de enero, se registró un superávit comercial de US$ 1,473 millones, superando en US$ 233 millones lo observado en el mismo mes del año pasado.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que en enero del 2024 las exportaciones aumentaron tras compararse con la caída que se vio el año pasado y por mayores precios de los productos.

Exportaciones

Las exportaciones en enero alcanzaron los US$ 5,382 millones, mayores en 9.4% frente a lo conseguido en el mismo mes de 2023.

Este resultado se explica principalmente por el incremento de los volúmenes en 8.4% , por un efecto base en el contexto de problemas de transporte sucedidos en enero de 2023, sumado a un efecto precio positivo de 1%.

En enero, las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 3,699 millones, lo que significó un aumento de 9.8% interanual, producto de los mayores envíos de productos mineros y en menor proporción de petróleo y sus derivados . Frente al mismo mes de 2023, las ventas al exterior de productos no tradicionales aumentaron en 8.7% (US$ 1,665 millones), debido a los mayores precios de productos agropecuarios y a los mayores embarques de productos químicos y sidero-metalúrgicos.

Importaciones

La entidad monetaria también reportó que en enero las importaciones aumentaron en 6.2% a US$ 3,908 millones, principalmente por el incremento en los volúmenes de bienes de capital e insumos industriales, compensado parcialmente por la caída de precios del petróleo e insumos diversos.

A inicios del año, los términos de intercambio crecieron 7.8% frente a enero del año anterior debido a la caída de los precios de importación acompañado de la subida de los precios de exportación.

