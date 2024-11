El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) autorizó el viaje de su gerente general, Paul Castillo Bardález, a Colombia en los próximos días. El funcionario representará a la entidad monetaria en este país durante el 25 y el 26 de noviembre de este año.

Según la Resolución de Directorio Nº 0061-2024-BCRP-N, publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano, el presidente del BCRP, Julio Velarde, autorizó el viaje de Bardales, quien ejerce el cargo de gerente general del banco desde el 23 de febrero del 2024.

De acuerdo al documento, el gerente general de esta institución asistirá a la XLII Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, que se realizará los días 25 y 26 de noviembre de 2024, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Según se indica también, el funcionario participará en el mencionado evento el como expositor en el tema sobre los sistemas de pagos y pagos transfronterizos. Y aunque no se dan mayores detalles de lo que explicará, sí se indican son sus gastos aprobados.

La resolución indica que el gasto que irrogue dicho viaje será de US$ 646.03 en pasajes y US$ 740 en viáticos. El total asciende a US$ 1,386.03. También se indica que la resolución no dará derecho a exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

