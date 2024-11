Si bien en promedio ya se usó cerca de S/ 6 de cada S/ 10 asignados para la inversión en proyectos de transportes, esto no sería lo ideal a menos de dos meses de terminar el año. Para el economista y director de educación continua de la PUCP, Flavio Ausejo, el mayor gasto se podría reflejar a finales del año por la dinámica que tiene el sector .

“Efectivamente, no es un monto que está en los niveles que uno debería esperar, pero puede ser que la ejecución recién se va a registrar este mes o incluso en diciembre. Hay que tener en cuenta algunos factores que son propios de la ejecución que está asociado a obras de inversión”, comentó a Gestión.

Ausejo explicó que, en los últimos meses del año, podría reflejarse un aumento en estas cifras de ejecución debido a que los pagos por inversión normalmente se hacen en bloques. Esto quiere decir que, al terminar una parte de la obra, se hacen los trámites para verificar que se cumplió con lo que se estableció y se produce el pago.

También indicó que puede que hayan compromisos que están identificados, pero que su materialización ocurrirá el próximo año. Esto se observa en obras que están terminadas, pero considera las demoras por los trámites administrativos.

Además, consideró que la capacidad de ejecución se puede haber visto ralentizada severamente ante la pérdida de la habilidad del Estado para gastar de manera efectiva, principalmente por la alta rotación de los funcionarios encargados. Esto no permite tener una mirada estratégica para el desarrollo de proyectos.

Menor inversión en municipios

Particularmente en los gobiernos locales, la ejecución de este presupuesto es menor que en el gobierno nacional (64.3%) y los gobiernos regionales (64.5%). Los municipios solo usaron un 46.6% de los recursos destinados a Transportes, es decir, se ejecutó menos de la mitad de lo que se destinó.

Del total de 25 gobiernos locales, son 17 los que vienen usando menos del 50% de sus recursos en proyectos de Transporte. Entre los municipios con menor avance del presupuesto están Lambayeque (18.9%), Huancavelica (24%), Junín (28.4%) y La Libertad (33%).

Solo en Lambayeque, la menor inversión se observó en las divisiones de transporte urbano (24.4%) y transporte terrestre (10.4%), ante un bajo desarrollo de vías urbanas y vecinales.

En esta región, incluso hay dos municipios distritales con 0% de avance (Eten Puerto y Pomalca). Mientas que otras registran menos de 1% de ejecución, entre ellas están Nueva Arica (0.2%), Picsi (0.4%), y Cayalti (0.8%).

Cabe mencionar que, revisando cada una de las municipalidades a las que se les asignó presupuesto para este sector, hay un total de 197 distritos con 0% de ejecución, es decir, no gastaron ni S/ 1 en proyectos de transporte en lo que va del año .

“La evidencia te dice que lo que está bajo administración indirecta suele tener severos problemas a lo largo de todo el ciclo de inversión, en particular en la tercera parte que es la parte de ejecución por falta de gestión adecuada de la inversión; problemas vinculados a la propia obra, cuando lo que dice el expediente no se concibe no se reconcilia; y porque puede ser que haya situaciones no previstas como terrenos que no se pudieron entregar o aspectos que se pudieron levantar para viabilizar la ejecución”, explicó Ausejo.

Un total de 17 gobiernos locales vienen usando menos del 50% de sus recursos destinados a inversión en proyectos de Transporte.

Ejecución en gobiernos regionales: Al 5 de noviembre, los gobiernos regionales invirtieron un 64.5% del presupuesto de más de S/ 4,222 millones fijado para el sector de Transporte. Los departamentos con mayor ejecución vienen siendo Ucayali (89.4%), Junín (87.3%) y Tumbes (84.1%), mientras que los de mejor avance son la Municipalidad de Lima Metropolitana (30.1%), y los gobiernos regionales de La Libertad (39.8%) y Huánuco (39.9%).

Proyectos priorizados avanzan lentamente

Transportes es también el sector con mayor presupuesto (S/118,232 millones) en la cartera de proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025 y sería el de mayor avance acumulado.

De octubre del 2022 a julio del 2024, se alcanzó un avance del 21.5% tras ejecutar un total de S/7,263 millones en el sector que tiene 18 proyectos. Solo este año, hasta julio, se calculó que se gastó el 41% del presupuesto destinado (S/2,693 millones) en 14 proyectos destacados.

Sin embargo, un análisis de ComexPerú advirtió que, del 2022 al 2024, más del 50% del sector mostró un avance financiero menor al 10% en 10 de los 18 proyectos priorizados.

“Entre los proyectos de transporte priorizados con avance menor al 10% están el grupo de aeropuertos, el antepuerto del Callao, el anillo vial periférico, la carretera Ciudad de Dios en Cajamarca, Proregión 2, la línea 3 del metro, el Puente Nación Asháninka y la longitudinal de la Sierra tramo 4″, precisó Franco Yngunza, analista de Estudios Económicos de ComexPerú.

Incluso, el estado situacional de los proyectos PNISC del MEF reconoció que, a julio del 2024, en el sector de Transporte, proyectos como la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 está retrasado, mientras que la nueva Carretera Central es considerado como “en riesgo”.

Como los proyectos con avance financiero son pocos, es menor la cantidad que ya presentan un progreso físico. En total, se estimó que siete proyectos ya tienen este avance físico, de los cuales el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, es el que tiene una menor evolución (13%).

Yngunza, de ComexPerú, señaló que, considerando que el plan nacional tenía plazos programados de cómo debían estar los proyectos en el 2024 y el 2025, se evidenció que casi todos no alcanzan los objetivos propuestos .

“El reporte del Gobierno no precisa detalles de por qué estarían tan retrasados. Por ejemplo, en el aeropuerto de Chinchero el objetivo era que el 60% de la ejecución física debía estar listo en enero de 2024, pero recién a julio hay un 13% de avance físico. En la mayoría de los proyectos se ve que no se están cumpliendo los objetivos que se ha propuesto en el plan y están bien retrasados”, sostuvo.

El representante de ComexPerú añadió que, teniendo en cuenta el común denominador en los retrasos de las obras públicas, esto podría estar relacionado a incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros y discrepancias o arbitrajes.

