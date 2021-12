En la presentación del último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR) realizada el día de hoy, se anunció que la salida de capitales de corto plazo en el 2021 sería equivalente a 7.4% del PBI en 2021, alcanzando un máximo histórico.

“Si vemos a los capitales de corto plazo, han habido cifras historicas en cuanto a la fuga o salida. Esta ha sido la mayor desde 1950″, señaló el presidente del BCR, Julio Velarde.

Fuente: BCR

Julio Velarde indicó que, pesar de ello, el nivel de las Reservas Internacionales Neta (RIN) es alto (78,500 millones al 14 de diciembre) e incluso mayor a los resgistrados antes de la pandemia y que, como porcentaje del producto, representa el 35%.

“A pesar de la intervención cambiaria y fuga de capitales nuestras reservas son mayores a lo que teníamos antes de la pandemia. Adicionalmente tenemos una línea de crédito flexible con el FMI de US$ 11,200 millones, la cual es una línea a la que acceden países con sólidos fundamentos. Es posible que esta línea no se use dado nuestro nivel de RIN, pero es importante mencionar el soporte que tenemos”, indicó.