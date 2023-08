Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) compartió sus perspectivas macroeconómicas en materia de inflación, empleo, producción y política monetaria.

Esto se dio en el marco del Foro Económico 2023, organizado por Amcham Perú en el Hotel Belmond de Miraflores.

Inició su presentación con un recuento sobre la evolución de la tasa de inflación en el Perú. “Nuestro pico de inflación fue agosto del 2022 que llegó a 8.8% y ha sido una inflación baja a comparación de toda la región”, destacó.

A pesar que el rango meta del BCR se ubica entre 1% y 3%, considera que el pico no se trató de un nivel tan alto comparado a los niveles registrados en el siglo pasado. “Los niveles que tenemos ahora eran los comunes antes del 2008. Lo que pasa es que todos los traders son jóvenes y no han vivido realmente lo que ha sido la tasa de interés en el mundo la mayor parte del tiempo”, comentó.

“Actualmente estamos en 5.9%. A donde voy es que la inflación no llegó a niveles tan altos, por eso no hemos tenido que elevar la tasa de interés tanto y por eso no tenemos que apresurarnos a bajar tan rápido como otros”, agregó.

Comparó al Perú con economías como Brasil, Chile y Colombia, cuyas tasas de inflación alcanzaron niveles de 12.1%, 14.1% y 13.3%, respectivamente. En esa línea, sus respectivos bancos centrales se vieron en la obligación de elevar la tasa de interés de referencia de sus economías a 13.75%, 11.25% y 13.25%, respectivamente.

“Todos estuvieron en casi dos dígitos. El único que tuvo una tasa de un dígito fue Perú porque fuimos cautos en subir”, señala Velarde.

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó mantener su tasa de interés de referencia en 7.75% en la última reunión de agosto. Sin embargo, por primera vez en 23 meses, dejó abierta la posibilidad de futuros recortes de esta variable.

Advirtió sobre los peligros a futuro de un recorte apresurado en la tasa de referencia. “Los americanos lo tienen bien claro, bajar muy anticipadamente [la tasa de interés de referencia] podría hacer no solo que la inflación rebote, sino que se tomen medidas más duras que cause una recesión mayor”, alertó.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.

