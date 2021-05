En términos acumulados en los últimos doce meses, a marzo del 2021, la balanza comercial registró un superávit de US$ 9,036 millones, el valor más alto desde mayo de 2012, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Asimismo, se registró un superávit de US$ 427 millones, mayor en US$ 145 millones al registrado el mismo mes durante el año pasado. De esa forma, acumula un resultado positivo de US$ 2,445 millones en el primer trimestre de 2021.

Exportaciones

Las exportaciones en marzo sumaron US$ 4,374 millones, mayores en 52.9% frente al mismo mes del 2020. Asimismo, los envíos sumaron US$ 13,135 millones en el primer trimestre de 2021, 27.3% más frente al mismo periodo del año anterior, por el aumento del volumen y los precios de exportación.

En el tercer mes del año, las exportaciones tradicionales registraron US$ 3,262 millones, un alza de 60.1% anual, por los mayores precios de los productos mineros. Las no tradicionales alcanzaron US$ 1,094 millones y un aumento de 35.1% anual por los mayores embarques de productos pesqueros, textiles y siderometalúrgicos.

En el primer trimestre del año, las exportaciones de productos tradicionales tuvieron un incremento de 31.4% con relación al mismo periodo de 2020 y las no tradicionales lo hicieron en 17.6%.

Importaciones

Las importaciones en marzo sumaron US$ 3,947 millones, superior en 53.1% al valor registrado hace doce meses, por el aumento de las adquisiciones de insumos, de bienes de consumo y de capital. Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 10,690 millones en lo que va de 2021, mayor en 16.7% con relación al primer trimestre de 2020.

Términos de Intercambio

Los términos de intercambio registraron un aumento de 19.8% respecto a similar mes de 2020, la tasa de crecimiento más alta desde julio de 2010. Ello se debe al alza de los precios de exportación, cuyo aumento fue de 32.7%, por los mayores precios del oro, zinc, cobre y harina de pescado, en tanto que los precios de importación registraron un incremento de 10.8%.

De este modo, los términos de intercambio mantienen once meses consecutivos de crecimiento, en un contexto de cotizaciones altamente favorables de las materias primas en el mercado internacional.