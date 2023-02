En los últimos 5 años los precios de los vehículos usados pasaron de un precio promedio de US$ 14,400 en el año 2018 a US$ 20,700 al cierre del 2022, lo que refleja un aumento de US$ 6,300 en ese periodo, según Neoauto.

En conversación con gestion.pe el gerente general de Neoauto, Carlos Segura, indicó que este incremento responde a una serie de factores, siendo el primero de ellos la escasez de microchips (estructuras fabricadas con material semiconductor) en la industria automotriz, los cuales son básicos para ejecutar funciones del vehículo.

Un segundo factor se debió al alza en el tipo de cambio que llegó a los US$ 4 en el 2022, impactando en los vehículos nuevos- lo que generó que los autos usados sean más apreciados-; a ello se sumó un tercer factor: una crisis en los fletes marítimos que impidió la llegada de autos nuevos a nivel internacionales, incluyendo al Perú.

“Estos tres factores hicieron que haya más demanda de autos usados y suban los precios, una parte (del aumento) también se dio por la inflación. Como no habían autos nuevos; la gente demandó más autos usados. Entonces, había acabado pandemia del COVID-19, la gente se quería movilizar y la oferta la consiguieron en los vehículos usados ”, explicó Segura, tras participar en el Seminario de Concesionarios Seminuevos 2023.

Al analizar por marca de autos usados, también se observan incrementos diferenciados en sus precios.

Así, el precio de un auto usado de la marca Toyota creció 13% entre el 2019 y el 2022; el de Hyundai reportó un alza de 43% en ese periodo, mientras que el precio del auto KIA creció 24% y de Nissan, 50%.

Estados Unidos y abril, claves para el 2023

Respecto a lo que sucederá con los precios de los autos usados este año, Segura indicó que, en el país no hay un indicador que proyecte dicho estimado, salvo lo que sucede en Estados Unidos.

Detalló que, lo que sucede en el país estadounidense se refleja en menor escala en Perú y en enero de este año se observó un aumento de precios en los autos usados en Estados Unidos, según el Manheim Used Vehicle Value Index, por lo que podría suceder lo mismo en el país.

Sin embargo, precisó que se podrá tener un panorama más claro para Perú recién en abril próximo, mes en el que concesionarios de autos nuevos cierran su año fiscal. Y es que, según explicó, la compra de vehículos usados depende en gran medida de los vehículos nuevos.

“Debemos esperar cómo viene la dinamización de la venta de autos nuevos para ver si hay más autos usados en el mercado que haga que se estabilicen los precios o empiecen a bajar el precio de los autos usados”, apuntó.

El ejecutivo indicó que en enero 2023 se mantuvo el precio de un auto usado respecto a diciembre 2022.

Datos