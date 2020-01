La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adelantó el contenido de los reglamentos que prepara esa entidad para mejorar la regulación de los servicios de taxi, transporte escolar, transporte turístico y de personal, y que tendrá listos en el primer trimestre del presente año.

En un taller que dictó la ATU a medios de prensa, funcionarios de la entidad explicaron que una exigencia transversal para todos los servicios antes mencionados, será contar con el sistema de localización satelital GPS.

En el caso del reglamento para taxis, indicaron que incorporarán la obligatoriedad de que cada vehículo que presta ese servicio, incluidos los taxistas independientes, deberán contar con GPS.

Esta exigencia se aplicará a los más de 83 mil taxistas habilitados que operan tanto en Lima Metropolitana como el Callao.

En general, los funcionarios remarcaron que sólo se permitirá la circulación de taxis formalizados en la capital.

Estas son parte de las propuestas para reglamentos que elabora la ATU

En cuanto al servicio de taxi por aplicativo, José Solís, subdirector de regulación de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, dio a entender que el reglamento no abordará en particular si el servicio se da vía aplicativo o no, sino se enfocará en que en general, ese servicio se preste, en cualquier sistema que se dé, bajo los mismos elementos de seguridad al usuario.

“Si un usuario detiene un taxi en la calle, tendrá la misma seguridad que el taxi por aplicativo, no hay que tener criterios distintos, porque será taxista habilitado por la ATU”, indicó Solís.

Por su parte, Ivan Villegas, director de operaciones de ATU, indicó que si bien el sistema del Metropolitano tiene instalado el sistema de GPS desde su primer día de funcionamiento, pero por inconvenientes técnicos, decisiones o estrategia del concesionario no se ha puesto a disposición de los usuarios.

estas propuestas a incorporar en los reglamentos que prepara la ATU, estarán concluidas en este primer trimestre

Ante esto, indicó que, en la medida que se tranfiera por parte de Protransporte a la ATU, los contratos de concesión delMetropolitano, la ATU hará esfuerzos para poner a disposición del usuario la ubicación por GPS de los buses que dan ese servicio.

Eso, acotó, permitirá al usuario conocer la puntualidad y regularidad del servicio y mostrarles en aplicativo en que momento se acerca el bus al paradero o estación, “Esa es acción que vamos a implementar, por el momento no tenemos administración de esos contratos, igual ocurre con los corredores complementarios, tienen GPS pero falta ponerlo a disposición de los usuarios”, aseveró.

En el caso del transporte escolar, los funcionarios de ATU adelantaron que quienes presten ese servicio, deberán poner a disposición un acompañante, que se encargaría de la seguridad de los estudiantes a transportar, de forma que el conductor se avoque sólo a la conducción, a fin de no afectar la seguridad en la conducción de esos vehículos.