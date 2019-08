El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, señaló que no se considera antiminero y cree en una minería responsable que no perjudique a la población y no dañe el medio ambiente.

De este modo indicó que desde su administración se viene trabajando en un borrador de una nueva ley de minería, la cual propuso en el marco del conflicto minero que hoy se vive por el proyecto minero Tía María (Arequipa). Según dijo, esta iniciativa propone que las empresas mineras realicen el pago del 80% de impuestos y no el 2% como se efectúa en la actualidad.

“En estos momentos los técnicos del Sur están haciendo esa ley de minería y el 14 de agosto vamos a presentar un borrador para que se discuta en el Pleno del Congreso”, manifestó Cáceres en diálogo con Canal N.

Cabe recordar que durante el Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra, anunció que realizará cambios a la actual Ley General de Minería, vigente hace cerca de 30 años.

Ratifica paro

Cáceres también ratificó el inicio del paro indefinido programado para el lunes 5 de agosto en rechazo a la entrega de la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper para ejecutar el proyecto minero Tía María.

Precisó que nunca se habló de una tregua con el Gobierno, ello luego de la reunión que mantuvo con el presidente Martín Vizcarra semanas atrás. "Nunca se habló de una tregua. La solución (a este conflicto) no la doy yo, la da el presidente de la República. Quien ha creado el problema es el presidente Vizcarra al dar una licencia de construcción a espaldas del pueblo. Entonces, la única persona que puede dar la solución a este problema es el presidente Martín Vizcarra”, dijo.

Precisó que como autoridad no se encuentra detrás de esta movilización y quien la está convocando es la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) junto a la población de Arequipa.

En ese sentido, reiteró su pedido para que el jefe de Estado anule la licencia de construcción otorgada a Southern Perú Cooper. "Así como yo he sacado esta resolución que dice que anulo la servidumbre, usted (Martín Vizcarra) también saque una resolución que anule la licencia de construcción porque Tía María es un proyecto ilegal”, sostuvo.