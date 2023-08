Alejandro Niquen, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac), se refirió a los problemas que tiene la industria de factoring peruana y señaló que el principal es la obstrucción por parte de las grandes empresas a sus proveedores par que no recurran al factoring como herramienta de financiamiento.

“Se están dando muchos casos de obstrucción, la empresa grande niega que proveedores (pymes) puedan usar esta herramienta. Por un lado, alegan que la norma no está clara para ellos y sobreponen sus políticas de pago sobre la norma”, dijo en una entrevista con RPP.

Esta postura responde a un problema de fondo, pues parte del proceso es que la empresa grande de conformidad que una factura es válida y que el bien es entregado, pero en la práctica no se está dando dicha revisión, la cual debe darse en un plazo de ocho días de acuerdo a ley.

“Las compañías saben que existe esta Ley y no quiere acatarla, porque pierden el poder de ampliar los plazos de pago que como comprador lo pueden hacer. No obstante, al pasar (el cobro) a una empresa de factoring ya no pueden hacer esto, pues tienen que cumplir con los plazos de pago”, sostuvo Niquen.

El experto destacó que el factoring es una solución de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, pues al tener una factura a crédito pueden acudir a una firma de factoring y descontarlos.

“En 72 horas en promedio pueden tener liquidez, pero si no le das opciones a empresa pymes lo que puede pasar es que quiebre o se vaya a la informalidad”, remarcó.

En ese marco, mencionó que en nuestro país el acceso al financiamiento tradicional de las pymes es de solo 7%, en cambio, en las empresas grandes el acceso es de más de 70%.

Supervisión del factoring

Alejandro Niquen comentó que existe un registro de empresas de factoring en la SBS para cualquier empresa que vaya a canalizar este producto en el sistema financiero. Además, existe un marco legal para el uso de la facturas negociadas.

“La empresa de factoring canaliza, pero el proceso de cómo realizar el proceso de flujo de documentación está en el marco legal”, indicó.

El rol de fiscalización es a través de Produce. En cuánto se identifica alguna practica de obstrucción, Produce multa a las empresa y esta puede llegar hasta 50 UIT. Hay más de 25 casos multados en un periodo de 25 años, añadió.

“En lo que va del año se han negociado más de S/ 20,000 millones, de ese total, el 70% no está pasando el proceso adecuado”, advirtió.