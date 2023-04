Si bien era un escenario que ya se esperaba meses atrás, la última encuesta de expectativas del BCR mostró que ahora los analistas económicos esperan un recorte más amplio en la tasa de referencia, al pasar su registro de 6.25% a 6% para el cierre del año.

Los agentes del sistema financiero, que mantuvieron la proyección promedio, esperan que la tasa clave culmine el año en 6.75%.

En línea con ello, Macroconsult prevé una tasa de 5.5% hacia fines del 2023, mientras que bancos como Scotiabank y BBVA Research estiman un 7.25%.

Según el informe FocusEconomics, Consensus Forecast LatinFocus de marzo del 2023, la tasa a fin de año sería de 6.4%.

¿Por qué se prevén recortes en la tasa de interés del BCR?

“Se esperan recortes porque la inflación comenzaría a ceder de forma notoria a partir de este dato de abril, explicado por un efecto base, pues el año pasado los precios de los commodities repuntaron por el conflicto de Rusia. Asimismo, se espera que a nivel internacional haya un recorte (de tasas de la Fed de EE.UU.) hacia fines de año por la desaceleración económica que hay en el mundo, a la cual Perú no es ajeno. Tenemos dos meses con crecimiento negativo y apunta a ser débil hacia adelante, lo que es un factor que se tiene cuenta”, indicó a Gestión Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

La inflación a 12 meses se ubicó en 8.4% en marzo, ligeramente por debajo del registro de febrero. Para el BCR, el descenso sería notorio en abril, cuando se ubicaría por debajo del 8%.

En tanto, la tasa de interés real del BCR (tasa de referencia descontada de las expectativas de inflación) se ubicó en 3.46%, nivel que es considerado contractivo para la economía, pues su nivel neutral es de 1.5%.

Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP), mencionó que la tasa de 7.75% se mantendría en el primer semestre y luego bajaría hasta 6.75% en el último trimestre del año.

Afirmó que para que ocurran los recortes anticipados, se debe tener un escenario en el que la Reserva Federal (Fed) concluya su ciclo de alza de tasas, que la inflación y sus expectativas desciendan en los próximos meses, y que el crecimiento, en particular de la demanda interna, vaya en línea con las proyecciones de una dinámica lenta de la economía por debajo de su potencial.

Scotiabank y BBVA Research, que también esperan recortes en los últimos tres meses del año, consideraron el descenso de la inflación y la normalización de tasas de la Fed como condiciones clave para los recortes del BCR.

¿Por qué son cautos el BCR y FMI?

Pese a la pausa monetaria del BCR, su presidente Julio Velarde, dijo estar cauteloso por el riesgo de relajar la política monetaria prematuramente antes de que se hayan frenado las presiones inflacionarias.

Además, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe sobre la economía peruana, señaló que se debe evitar el final prematuro y permanente del endurecimiento (monetario), especialmente si persisten las presiones inflacionarias, para evitar los costos potencialmente altos de una pérdida de credibilidad del BCR.

“Parte de los riesgos, aunque son del lado de la oferta, que podrían llevar a que las tasas no bajen pronto podrían pasar por nuevos brotes de conflictos sociales o una magnitud no calculada de los fenómenos naturales (El Niño), que afecten nuevamente la parte logística y limiten el descenso de la inflación. No obstante, el BCR puede entender esto como algo coyuntural. Otro factor que puede influir es la menor producción de petróleo por parte de la Opep, aunque aún no hay un impacto de ello”, mencionó Falen.

Prieto indicó que los riesgos para la inflación continúan inclinándose al alza por factores que pueden prolongar el choque de oferta local, como la continuidad de las lluvias y materialización de El Niño costero.

Asimismo, enfatizó que la inflación subyacente, que no toma en cuenta componentes volátiles como energía y alimentos y que es el objetivo principal del BCR, aún no muestra señales de descenso.

“Hay una serie de factores de riesgo que incluso ya han afectado la inflación de marzo. Se tiene que tener especial atención a la inflación subyacente, que ha continuado subiendo en marzo y parece ser más resistente. Hoy está en niveles de 5.9%.”, anotó.

Datos

El BCR empezó su ciclo de aumento de su tasa de referencia en agosto del 2021.

La inflación cerraría el año en 4.8%, según BCP. BBVA Research espera un 3.5%.