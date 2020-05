Altos y bajos del manejo económico de la pandemia

Consenso. Hay coincidencia en que las decisiones que se tomen a nivel del Gobierno son claves para la salida de la crisis.

La casa se quema y no sabemos cómo terminará el edificio

Waldo Mendoza, profesor de Macroeconomía de la PUCP

Podemos ver un escenario en el Perú viendo qué pasará en el mundo. El FMI hizo proyecciones y dijo hace un mes que el PBI mundial caería 3%. Pero es altamente probable que la caída de este año sea más grande que la Gran Depresión, que fue de 7%.

Aun si no hubiese ningún infectado en el Perú ya estaríamos teniendo problemas por la situación complicada externa.

El mundo y el Perú en este momento estamos viendo cómo se incendia la casa, estamos haciendo de bomberos, no sabemos cómo va a terminar el edificio. La recuperación del 2021 y 2022 dependerá de cómo queda ese edificio.

Vamos a enfrentar el choque más grande de la historia con un choque interno que nunca hemos visto. Tenemos el virus aquí.

El 50% o 60% de las cosas que nos pasan son por las condiciones internacionales que van a ser malísimas. A eso tenemos que sumarle condiciones domésticas. Este año van a pesar más las condiciones domésticas, esa es la novedad de esta crisis.

Hay errores de política. No hay meseta a la vista. Lo que vamos a ver en las próximas semanas son mesetas, pero que forman gradas porque la curva sigue subiendo.

Se tiene que dejar la cuarentena medieval impuesta

Carlos Adrianzén, economista

Echarle la culpa al ciudadano porque la cuarentena no da resultado no es lo correcto, más aún con tanta informalidad que existe en el país. No se está viendo el achatamiento de la curva, como menciona el ingeniero Vizcarra.

Las medidas solo están incrementando la recesión. Internamente, estamos metiendo la pata. No estamos inyectando recursos, la plata para enfrentar la pandemia.

Si bien somos solo el 0.2% de la economía mundial, que nos gobernemos bien, importa. El sector externo es importante, pero primero debemos preocuparnos por lo que sucede acá.

Se tiene que dejar la cuarentena medieval que se ha impuesto. Que los pequeños formales salgan. En los lugares donde no llega el Estado, la gente está saliendo.

Entiendo el esfuerzo de la ministra de Economía, pero la evidencia de manejo de salud pública es horrorosa. No se está priorizando el gasto como debería. Hay que sacar de donde no hay para equipar a médicos o policías. No es que seamos pobres, sino que no hacemos lo necesario.

Hay cosas deben corregirse y ver la realidad.





Se debe repensar todo el presupuesto para enfrentar la pandemia

Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro

Se tiene que repensar todo el presupuesto para enfrentar la pandemia. Si hay una guerra y nos encuentra sin armamento, hay que buscar cómo armarnos. Dejaremos de hacer Chinchero o la Refinería de Talara para invertir el dinero en inversión en la economía digital, o mejorar los servicios de salud.

Hoy en día, la medicina está siendo peor que la enfermedad. La cuarentena no está funcionando, con un grupo grande de gente que vive del día a día. Después de 100 días, no hemos podido detener al monstruo y la economía hace agua.

Paradójicamente, hay un tremendo grado de apoyo de la población a las políticas que el Gobierno viene aplicando. Pero, en el momento en que tengamos que hacer historia, no vamos a poder eximir a quienes han tomado decisiones.

Hay muchas empresas que de la noche a la mañana se quedaron sin negocios. Ya hay un proceso acelerado de procedimiento concursal, pero es insuficiente. En Estados Unidos hay mecanismos de financiamiento estando en procesos concursales. Se podría pensar en eso en el Perú.