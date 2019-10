El sector logístico peruano mueve alrededor de S/ 1,600 millones al año e incluye alrededor de 800 empresas participantes, señaló el Grupo Eulen Perú. Además, los servicios que ofrece se agrupan en tres: aduanas, almacenamiento y distribución.

Incluso con esta cifra, el Perú ha descendido varios puestos en el Índice de Desempeño Logístico 2018 del Banco Mundial. Pasó del lugar 69 al 83, el más bajo de todos los tiempos.

Y es que aspectos como la eficiencia en el proceso de despacho en aduanas, la calidad de la infraestructura, los precios competitivos, la puntualidad de entregas, entre otros, podrían ser mejor aprovechados en el mercado regional, apuntó la compañía.

No obstante, el gran problema que afronta el sector a nivel local, está enfocado en mejorar los avances y desarrollos en lo que se conoce como la “última milla”, vale decir la entrega final.

“El alto tráfico vehicular, la mala infraestructura vial, la delincuencia, falta de zonas de carga y descarga y/o centros de ‘cross docking’ para los conos de Lima como el norte, sur y este. Sin un cambio radical en estos temas, los costos logísticos nunca serán competitivos”, anotó Javier Ramos, gerente de logística de la empresa.

Informalidad

Las cifras de informalidad apuntan que alrededor del 35% del personal que trabaja en un almacén o centro de distribución es informal; es decir, no tiene un contrato de servicio, no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo, no goza de beneficios según ley, etc.

“Si se refiere al sector transporte, la cifra llega al 83% de informalidad. Si a ello se le suma la inmigración, que es un tema de coyuntura, posiblemente los índices sean mayores”, indicó Ramos.

Tecnología

Resulta clave para dichos operadores logísticos adaptarse a la nueva era digital, ya que la logística en general viene sufriendo cambios importantes, sobre todo en aquellos relacionados al sector e-commerce.

“Dentro de muy poco enviar un mail dejará de ser un proceso habitual para procesar una orden y todo se hará a través de un “click”. Los clientes quieren simplificar las cosas, menos correos, menos archivos, tener todo a la mano y a cualquier hora. Quienes inviertan en tecnología, tendrán mayor oportunidad de crecer y fidelizar a sus clientes”, apuntó el representante de la compañía.

Hoy en día sólo el 5% de la población realiza sus compras online, lo cual indica que estamos a años luz de lo que significa realizar una compra por internet y tener el producto el mismo día.

A pesar de ello, se puede decir que se trata de un sector en crecimiento vertiginoso que abre muchas posibilidades a operadores que puedan ofrecer un servicio 7x24, con personal capacitado, una buena infraestructura y sobre todo una gestión que garantice al cliente una entrega en el menor tiempo posible.