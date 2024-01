Un fondo de estabilización fiscal (FEF) es una herramienta de política fiscal contracíclica orientada a acumular recursos durante los periodos de auge con la finalidad de utilizarlos durante épocas de austeridad. Es decir, el objetivo del FEF es la acumulación de recursos con la finalidad de poder utilizarlos en épocas de recesión o contingencias (tales como desastres naturales).

Esto se vio claramente durante la pandemia del covid-19, donde Perú inició el 2020 con US$ 5,486 millones en el FEF. Sin embargo, para agosto de ese mismo año, estos recursos se redujeron a US$ 1 millón y en septiembre el FEF se quedó por primera vez en cero desde el año 2000 -desde esa fecha se tiene registro-.

Con el pasar de los meses, nuevamente se ha buscado ahorrar en este fondo. ¿Por qué es importante saber cuál es el saldo del FEF? Pues, ad portas del fenómeno de El Niño en el verano del 2024, según la magnitud que finalmente alcance y los estragos que deje, el Gobierno peruano tiene la posibilidad de tomar recursos del fondo para atender la emergencia.

Tercer trimestre

En un reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), se menciona que el saldo del FEF fue de US$ 3,212 millones al cierre del tercer trimestre del 2023.

Los ingresos del FEF durante el periodo julio - septiembre alcanzaron un importe de US$ 49.1 millones provenientes de los ingresos por concesiones e intereses; acumulándose ingresos en el 2023 por US$ 1,784.9 millones. Cabe recordar que constituyen recursos del FEF saldo de libre disponibilidad del Tesoro Público, otorgamiento de concesiones y venta de activos, e intereses.

Evolución de los ingresos del FEF. Fuente: MEF.

En el tercer trimestre no se registró ingresos por concepto de saldo de libre disponibilidad del Tesoro Público, pero acumuló un ingreso total de US$ 1,698.5 millones. Cabe recordar que dicho saldo se obtiene al final de cada año fiscal en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, que debe integrarse al FEF hasta alcanzar 4% del producto bruto interno (PBI). El saldo se transfiere hasta el 30 de junio.

Sobre el otorgamiento de concesiones y venta de activos, constituyen recursos del FEF el 10% de los ingresos líquidos de cada operación de venta de activos por privatización y del pago inicial por concesiones del Estado. Así, durante el tercer trimestre ingresaaron US$ 25,216, acumulándose ingresos por este concepto de US$ 1.1 millones.

Ingresos por concesiones, FEF. Fuente: MEF.

En el caso de los ingresos que provienen por intereses, sumaron US$ 49.1 millones en el tercer trimestre provenientes de depósitos a la vista y a plazos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), acumulando ingresos por US$ 85.3 millones.

Cabe mencionar que mientras existen ingresos, también se dan egresos del FEF. En el tercer trimestre sumaron US$ 41 millones, acumulando US$ 79.7 millones a ese periodo.

Egresos, FEF. Fuente: MEF

Hay que recordar que constituyen egresos del FEF: ahorro acumulado destinado a reducir la deuda pública, situaciones de excepción, como se vio durante los años cercanos a El Niño costero del 2017 y transferencias al Tesoro Público de ingresos por intereses.

El último tramo del año

Aunque no hay detalles aún sobre el último trimestre del 2023, la información del BCRP muestra que el saldo del FEF fue de US$ 3,204 millones en octubre del año pasado, US$ 3,234 millones en noviembre, y US$ 3,204 millones en diciembre . Como se aprecia, se mantuvo en un nivel similar.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.