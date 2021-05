En el primer trimestre del año Las exportaciones agrarias sumaron ventas por US$ 1,744 millones, lo que representa un incremento de 8.9% respecto a similar período de 2020, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante ese período, las agroexportaciones no tradicionales representaron ventas por US$ 1,689 millones, cifra superior en 9.2% frente al mismo período de 2020.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron: uva fresca con US$ 472 millones (28% de participación), mango fresco con US$ 208 millones (12%), palta con US$ 117 millones (6.9%), mango congelado con US$ 71 millones (4.2%) y arándanos con US$ 50 millones (3.0%).

También tuvieron buen desempeño las colocaciones de espárrago fresco con US$ 48 millones (2.9%), bananas frescas con US$ 38 millones (2.2%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales con US$ 36 millones (2.1%), los demás cacao en grano con US$ 26 millones (1.6%) y jengibre sin triturar ni pulverizar con US$ 25 millones (1.5%).

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 65% de la oferta exportable no tradicional.

El Midagri resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas, sigue siendo el principal motor de nuestras agroexportaciones, cuyas ventas sumaron más de US$ 1,040 millones (61% de las agroexportaciones no tradicionales) en el primer trimestre, un aumento de 18% respecto a similar periodo de 2020.

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 57 millones, un incremento de apenas 0.1% respecto a lo registrado al año pasado. En ese grupo de productos destacan las ventas de café sin tostar (US$ 46 millones), que registró un alza de 11%.

Del mismo modo, los Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones agrarias peruanas, captando el 31.5% de las exportaciones agrarias en el primer trimestre del año. Luego vienen Holanda (17.2%), España (6.0%), Hong Kong (4.4%), Chile (3.7%), Ecuador (3.3%), China (3.3%), entre otros.

Ventas en marzo

Por otro lado, en marzo último las exportaciones agrarias llegaron a US$ 479 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 13% en comparación a los US$ 423 millones registrados el mismo mes de 2020, impulsado por las colocaciones de paltas, uvas, arándanos, preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta, café sin tostar, espárragos frescos, aceite de palma en bruto, manteca de cacao y cebollas y chalotes frescos.

Las exportaciones agrarias tradicionales durante el mes analizado alcanzaron los US$ 13 millones, cifra que significó un aumento de 40% respecto a lo registrado en similar mes de 2020. Dentro de este grupo de productos destaca las exportaciones de café sin tostar (US$ 8.9 millones) que registró un aumento de 62%. Solo este producto explicó el 66% de las agroexportaciones tradicionales.

Además, las agroexportaciones no tradicionales en ese mes sumaron los US$ 466 millones, cifra 13% mayor a lo observado al 2020. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: paltas frescas (17% de participación), mangos frescos (10%), mangos congelados (6.1%) y las uvas frescas (5.1%).

Asimismo, se resaltan las mayores ventas de preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (3.5%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (2.8%), los demás cacao en grano (1.8%), arándanos frescos (1.7%), quinua (1.6%), espárragos preparados (1.6%), manteca de cacao (1.5%) y espárragos frescos (1.5%). Estos 12 productos en conjunto concentran el 60% del total de productos no tradicionales exportados.

Los productos no tradicionales que registraron crecimiento positivo en su valor de exportación fueron: paltas frescas con US$ 78 millones (+47% de crecimiento), uvas frescas con US$ 24 millones (+72%), arándanos con US$ 8.0 millones (+168%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta con US$ 5,1 millones (+2,513%), espárragos frescos con US$ 7,1 millones (+90%), entre otros.