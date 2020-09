Las agroexportaciones del periodo enero-julio ascendieron US$ 3,654 millones, lo que representó una caída de 3.9% en relación con los US$ 3,803 millones facturados en el mismo periodo del año anterior. Esta contracción se debe a un menor volumen de las exportaciones, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Solo en frutas, los envíos sumaron US$ 1,898 millones. Entre ellos, los productos con mayor crecimiento fueron las uvas, los mangos y los cítricos.

Así, los envíos de uvas frescas crecieron 23% al sumar US$ 439 millones; los mangos frescos 21% (223 millones de dólares) y el mango congelado 51% (US$ 104 millones de dólares; y diversos cítricos 47% (US$ 109 millones).

Según información del Minagri, en el mercado internacional se ha incrementado la demanda por los cítricos, puesto que sus propiedades fortalecedoras del sistema inmunológico han sido revaloradas en medio de la pandemia del coronavirus. No obstante, la crisis que azota al mundo por el nuevo coronavirus ha provocado un descenso de las colocaciones de productos de la canasta agroexportadora, sostiene el Minagri.

Los productos que lideraron el ranking agroexportador durante los primeros siete meses del año fueron: paltas frescas, uvas frescas, mangos frescos, espárragos frescos, mango congelado, café sin tostar, los demás cítricos, bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos, preparaciones para alimentación animal y quinua. Estos productos en conjunto concentran el 57% del total exportado.

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Inglaterra, Chile, Colombia, China, Alemania y Canadá, que reúnen el 78% del valor total exportado.