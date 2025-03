Las agroexportaciones peruanas arrancaron el 2025 creciendo 23.2% tras sumar ventas por US$ 1,353 millones en enero, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante el primer mes del año las exportaciones agrarias tradicionales aumentaron en US$ 60 millones, principalmente por envíos de café, pero el mayor impulso se dio por los despachos de productos no tradicionales, que sumaron US$ 1,294 millones, 28.8% más que en 2024.

El principal producto fue la uva fresca, que se consolidó con US$ 527 millones en ventas y una participación del 40.7% en el total del sector no tradicional.

Le siguieron el arándano fresco por US$ 128 millones (9.9%), el mango fresco por US$ 89 millones (6.9%), el cacao en grano crudo por US$ 80 millones (6.2%) y el espárrago fresco por US$ 39 millones (3%).

También destacaron las ventas de mango congelado (2%), manteca de cacao acidez superior (1.9%), alcohol etílico (1.3%), paltas (1%), cebollas y chalotes (1%). Entre estos 10 productos, en conjunto concentrarían el 73.9% de la oferta exportable no tradicional .

Además, los productos con mayor crecimiento interanual fueron la manteca de cacao con acidez superior (2,769.9%), la manteca de cacao acidez (8,458%), el mango congelado (225%), el alcohol etílico (254.3%) y el cacao en polvo (263.9%), reflejando la diversificación y mayor demanda en los mercados internacionales.

Principales destinos

Los principales compradores de los productos agrarios peruanos fueron Estados Unidos, Holanda, México, España y Canadá, países que concentraron el 80.1% del total exportado.

A nivel regional, 16 de los 24 departamentos del país registraron crecimiento en sus exportaciones, con la selva (95.4%) y la costa (25.1%) liderando el dinamismo del sector.

Con este desempeño de exportación, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 757 millones en enero, un aumento del 22.8% respecto al mismo mes de 2024, impulsado por el crecimiento sostenido de la oferta agrícola en los mercados internacionales.