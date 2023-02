Las agroexportaciones peruanas lograron un nuevo récord en 2022 tras alcanzar los US$ 9,807 millones, monto que representa un incremento de 12.3% respecto a lo registrado en el 2021, debido principalmente al aumento en los envíos de productos como café, arándanos y uva, entre otros, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El titular del sector, Luis Fernando Helguero, precisó que el Perú sigue creciendo a nivel internacional, posicionando sus productos agropecuarios en 133 mercados del mundo. Agregó que más de 2,700 exportadoras peruanas registraron ventas agrícolas en el 2022.

“El 57 % de nuestras exportaciones en este rubro se dirigen a los países de nuestro continente; el 33% son enviados a Europa; y el 10% llegan a Asia”, resaltó el ministro.

Las exportaciones de frutas crecieron 4% respecto al año 2021 y explicaron el 51% del total de envíos agropecuarios nacionales, según detalla el último Reporte Mensual de Comercio.

Las ventas de arándano alcanzaron los US$ 1,401 millones (14.9 %); las ventas de uva ascendieron a US$ 1,362 millones (8.9%); y las de mandarina a US$ 251 millones (4.9%).

De igual manera, las exportaciones de limón aumentaron 34.7%, totalizando US$ 65 millones, en tanto, el crecimiento de las exportaciones de estos bienes compensó las menores ventas de palta, afectadas en 2022 por los bajos precios. Asimismo, aumentaron las ventas de hortalizas (5.5%).

Entre enero y diciembre del 2022 los envíos de ajíes y pimientos totalizaron US$ 319 millones (11.1%); de alcachofa, US$ 157 millones (3.8 %); y de cebolla, US$ 106 millones (5%). Las mayores ventas de estos bienes compensaron las menores ventas de espárrago, que descendieron a US$ 508 millones (-5.3%).

Estados Unidos, el principal destino

El Mincetur detalló que Estados Unidos continuó siendo el principal destino de las agroexportaciones peruanas, con el 35% del total de envíos.

Así, en el 2022 las agroexportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a US$ 3,414 millones, valor 16.6% mayor al registrado en 2021. El Mincetur también precisó que Perú es el primer proveedor de arándano a Estados Unidos y el segundo de uva, palta, espárrago y cebolla fresca.

La Unión Europea se posicionó en el segundo lugar de destino de los envíos agropecuarios peruanos, con el 28% de los envíos.

Durante todo el 2022, las exportaciones peruanas de este sector a los Países Miembros de la UE sumaron US$ 2,776 millones, cifra que representa un crecimiento de 5.7% respecto al año previo.

Ecuador, por su parte, es el tercer principal destino de las exportaciones peruanas en este rubro y el primero a nivel latinoamericano.

Ocupa el 4% del total de los envíos y al cierre del año totalizó US$ 437 millones, registrando un incremento de 52%, respecto a lo registrado en el 2021.