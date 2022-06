Desde esta semana, los afiliados de las AFP en el país podrán comenzar a registrar su solicitud para acceder al sexto retiro, y así disponer en los próximos meses de su dinero.

En este marco, un estudio de Impronta Research reveló que el 59% de peruanos afiliados a las AFP planea retirar el fondo permitido, siendo diferentes las razones que los llevan a tomar tal decisión.

Así, el socio director de la consultora, José Oropeza, detalló que el 40% de los referidos afiliados señala que hará este nuevo retiro en busca de disponer de efectivo para enfrentar los gastos en productos y servicios básicos para el hogar; y son principalmente las mujeres del segmento D, de 36 años a más, las que indican esto.

La SBS estima que el 65% del monto a retirar, o S/ 20,700 millones, se destinará al consumo.

Según Impronta, el 35% de los que retiren su fondo de AFP buscará pagar con ese dinero créditos personales o hipotecarios; y esto lo harán sobre todo los peruanos del norte y centro del país del segmento C, cuyo rango de edad está entre los 26 y 35 años.

En tanto, un 33% buscará acceder al referido monto para lograr tener un fondo ante una emergencia, sobre todo las mujeres del norte y centro del país del segmento D.

Cabe anotar que las respuestas de los encuestados son múltiples. Es decir, pueden marcar más de una opción.

“Hay que tener en cuenta que detrás de las razones que indican hay todo un contexto. Y es que actualmente el 45% de peruanos llega con dificultad a cubrir con sus ingresos los gastos mensuales del hogar, cuando hace seis meses pasaba por esta situación el 33%”, dijo Oropeza.

Situación familiar

Pero además, sostuvo el experto, el 49% de peruanos refiere que en los últimos seis meses su situación económica familiar sigue igual, mientras que un 33% señala que ha empeorado.

“Y lo preocupante es que lo dicen en un contexto de precios altos, por lo que no sorprenden los motivos que tienen para retirar el fondo de su AFP”, agregó.

Asimismo no consideran que el próximo medio año su situación económica familiar cambie, ya que el 61% señala que se mantendrá igual o empeorará.

Otros motivos

Pero también, indicó, el 32% de los peruanos que retirarán su fondo de AFP, buscan invertir, en acciones, bonos, o fondos mutuos, según el estudio.

“Principalmente los que lo harán son varones de Lima y del centro el país de los estratos A, B, entre los 36 y 45 años. Es que ellos ven este dinero como un excedente y quieren capitalizar en el corto plazo”, sostuvo Oropeza.

En tanto, el 19% busca retirar el dinero para realizar arreglos en sus viviendas, mientras que el 18% lo destinará a pagar sus estudios técnicos o universitarios.

“Los que buscan hacer arreglos en sus casas principalmente son los varones y mujeres de Lima de los segmentos D, seguidos del B. Y los que lo destinarán al pago de estudios son más que todo varones del sur del país de los segmentos B y D, entre los 18 y 25 años”, dijo.

Las claves

Percepción. Las mujeres por encima de los varones ( 48% vs. el 43%) refieren que la economía del país ha empeorado en los últimos seis meses. Ello se debería a que suelen estar a cargo del presupuesto familiar y por ello perciben los efectos inflacionarios en la canasta.

Ficha técnica. El estudio de Impronta Research se hizo a nivel nacional a población entre los 18 y 55 años de todos los NSE. Se realizaron 600 encuestas entre el 30 de mayo y el 3 de junio del 2022.

El dato

No retirarán. En el caso de los afiliados que no accederán al nuevo retiro de las AFP ( 41% del total), el 48% busca no afectar su fondo final; el 24% señala que no lo necesita; mientras que el 20% declara que la AFP le da una buena rentabilidad, según estudio de Impronta Research. “Ellos buscarían asegurar su vejez”, dijo José Oropeza.