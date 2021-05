El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, indicó que su cartera contempla demandar ante el Tribunal Constitucional (TC) cuatro proyectos de ley propuestos por el Congreso.

La primera propuesta está referida al proyecto de ley que permite el nuevo retiro de hasta S/ 17,600 de los fondos de AFP, en caso el Congreso lo aprueba por insistencia este jueves en el Pleno del Congreso.

La segunda se refiere a la ley que ordena la devolución de los aportes al Fonavi.

Según dijo, la iniciativa contempla actualizar el valor de los aportes del Fonavi, no solo tomado el aporte de los trabajadores sino también de los empleadores y del Estado; y a ello se suma que a los aportes que se efectuaron en los años 80′s y 90′s actualizarlos con el Índice de Precios al consumidor (IPC), por lo que el monto a devolver sería de unos S/ 3,835 billones, equivalente a 50 veces el PBI actual de China.

“Eso es lo que ha aprobado el Congreso. No hay manera (de pagarlo), claramente tiene que ir al Tribunal Constitucional”, dijo en RPP.

También figura la ley de Negociación Colectiva. Mendoza dijo que cuando los trabajadores ganan el laudo arbitral, los recursos de los municipios se destinan precisamente a esos fines, lo que presenta para el país entre S/ 2,000 millones y S/ 6,000 millones anuales.

“Esto se debe porque se ha derogado una ley que permitía ciertos márgenes de negociación que permitía ver cómo estaba el municipio, la empresa. Esta ley ignora todo eso, anarquía total. Si un municipio tiene algún problema, discute con los sindicatos, pierde, porque siempre casi pierde, y tiene que pagar porque un laudo tiene carácter de ley”, explicó.

De igual manera, consideró que contempla la demanda de inconstitucionalidad para ley que establece topes a las tasas de interés.

En este caso, dijo con esta norma, el Banco Central de Reserva (BCR) estableció en 83% la tasa de interés en créditos de consumo al año, el doble de lo que se tenía en el mercado.

“Esa tasa de interés va a dejar fuera de juego a las empresas financieras más pequeñitas. No van a poder prestar las nuevas tasas de interés. Con los bancos grandes, el problema no es. El problema es con las cajas municipales, cajas rurales y microfinancieras, que no van a poder seguir prestando a las tasas que ha decidido el Banco Central. ¿Dónde va a ir la gente que antes accedía a ese crédito? Al mercado informal, al usurero”, dijo.

Mendoza consideró que dichos proyectos le harán una tarea muy difícil, “casi imposible” al siguiente gobierno.