La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) informó que envió un reclamo al director Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), José Gonzáles Clemente, entidad que depende del Minsa debido a que “esta entidad nuevamente está discriminando a los proveedores nacionales formales de medicamentos” en la convocatoria de la compra de medicamentos oncológicos.

José Enrique Silva, presidente de ADIFAN, explicó que ello se aprecia en el informe de su página web (fechada 12 de enero con plazo de presentación de ofertas 17 del mismo mes, es de decir 5 días). Ver el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/cenares/informes-publicaciones/2655495-indagacion-de-mercado-internacional-para-la-adquisicion-de-productos-oncologicos-39-items

El ejecutivo detalló que “de los 39 ítems de medicamentos convocados para dicha compra, todos cuentan con Registro Sanitario de empresas formales domiciliadas en Perú, o sea que, si hay oferta: 11 de ellas son de fabricación nacional, un total de 332 registros entre nacionales y extranjeros”.

“Este es un motivo más que suficiente para no convocar a empresas no domiciliadas, a las cuales se les ofrece pagar sus gastos con el erario nacional, dejando de convocar a las sí domiciliadas formales en el Perú”, precisó.

-Ley de compras estatales-

De hecho, dice el gremio la referida convocatoria no cumple con los requisitos mínimos propios de esta forma de compra estatal ya que se saltea todos los requisitos que demanda la Ley de Contrataciones del Estado y la Constitución.

Explicó así que “a las no domiciliadas le pagan sus gastos de Registro Sanitario y Controles de Calidad en Perú y hasta ofrecen adelantos, mientras que las formales que han cumplido y cumplen con todos los requisitos, incluidos los pagos de registros, controles de calidad, despachos a todo el país y un largo etcétera, que no viene al caso repetir, no les pagan nada de eso”.

-¿Y la reactivación económica?-

Finalmente, el presidente de ADIFAN lamentó que estas conductas una vez más revelen la ausencia de un compromiso real del gobierno de reactivar la economía, pero aún, tomando decisiones que le restan trabajo al Perú, en los difíciles momentos que vive el país, sus trabajadores y las empresas.

“No pedimos favores o ventajas de ninguna naturaleza para las empresas formales, sino por el contrario que no se les otorgue ventajas a empresas extranjeras no domiciliadas en contra de aquellas que sí han cumplido y cumplen con todos los requisitos necesarios para abastecer de medicamentos en el Perú de manera formal, pagando impuestos y remuneraciones en nuestro país”.

Señaló también que “aplicar protección inversa en contra de las empresas formales en el Perú en actuales circunstancias es poco menos que un crimen en sí mismo, más aún frente a la absoluta falta de transparencias que esta situación implica, donde claramente se discrimina a los nacionales”.





Según ADIFAN, los requisitos que no considera Cenares en su convocatoria son los siguientes:

Que no exista proveedores que comercialicen dichos bienes en el País. Que la situación en la cual se aplique el artículo sea en situaciones que requieran intervención estratégica por parte del Estado. Que, si se trata de emergencia sanitaria, se definan los plazos mínimos y máximos, incluido un cronograma para el cumplimiento de los requerimientos de información a proveedores, convocatoria y adjudicación y publicación de todas las fases del proceso de compra. Que se defina claramente cuando se considera que la contratación es más ventajosa en cada una de las adquisiciones (Ejemplo: condiciones de entrega), requiriendo la comparación de proveedores domiciliados y no domiciliados, donde los requisitos, responsabilidades y rigurosidad sean similares. Que se defina claramente el criterio de oportunidad y real garantía de cumplimiento de que se aplicará a No Domiciliados al no poderse aplicar las normas nacionales. Que se realice obligatoria publicidad y transparencia de todas las fases y criterios de los procedimientos de compra. (La convocatoria CENARES ni siquiera indica fechas ciertas, solo plazos sin principio ni final) Que se regule la responsabilidad por parte de los proveedores No Domiciliados a los que si bien no se les puede aplicar la Ley de Contrataciones del Estado, al ser parte de las compras públicas deben contar con una regulación que permita al menos el cumplimiento de los principios que establece la Ley del Contrataciones.

-Nota-