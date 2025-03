En el 2024, las exportaciones no tradicionales peruanas a Paraguay (US$ 15 millones 326 mil) constituyeron el 75.4% del total despachado (US$ 20 millones 321 mil), logrando un crecimiento de 10.7%. A fin de mantener esa tendencia positiva, la Asociación de Exportadores (ADEX), organiza la Misión Comercial Paraguay 2025 del 8 al 10 de abril en Asunción.

La jefa de Pymeadex, Janet Retamozo, destacó que Paraguay es un destino atractivo de los productos peruanos debido a su clima cálido que impulsa la demanda de prendas de algodón y porque mostró su creciente interés en la oferta agroindustrial.

Además, su economía en expansión y la preferencia por artículos diferenciados lo convierten en un mercado clave para las empresas en proceso de internacionalización.

¿Qué exporta Perú a Paraguay?

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, del total de las exportaciones no tradicionales en el 2024 a Paraguay (US$ 15 millones 326 mil), destacaron el sector químico (+23%), y el metalmecánico (+122.3%). Este aumento refleja la creciente preferencia de los consumidores paraguayos por estos productos.

Los más demandados fueron el hidrógeno ortofosfato de calcio con un crecimiento del 28.8%, rotuladores y marcadores con punta de fieltro (19%), tejidos de punto y prendas de vestir (67%), libros y folletos (99.2%), galletas dulces (104.7%), tapa de metal (17 mil 845%), t-shirt de algodón (119%), preparaciones antioxidantes (202%) y medicamentos (142%).

ADEX recordó que Perú tiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE N° 58) con Mercosur, del cual forma parte Paraguay.

Este tratado facilita el acceso de la oferta peruana con arancel cero desde el 2017 recalcó el gremio exportador.

¿De qué tratará la misión exportadora?

Respecto a la misión, Retamozo detalló que ya confirmaron su presencia siete empresas de los sectores agroindustrial, confecciones, pesca y joyería.

“Queremos aprovechar este potencial y posicionar nuestro portafolio que incluye frutas frescas y congeladas, gelatinas y postres instantáneos, legumbres, conservas de pescado, pisco, vinos y confecciones de algodón”, dijo.

Además de reunirse con distribuidores, los integrantes de la misión se reunirán con potenciales compradores con quienes identificarán las tendencias de consumo, lo cual les permitirá adaptar sus productos y consolidar relaciones comerciales a largo plazo.

“Con un enfoque en la diversificación y el valor agregado, las pymes tienen la oportunidad de consolidarse en un destino con gran crecimiento. No se trata solo de cerrar negocios inmediatos, sino de fortalecer la presencia peruana en este mercado”, expresó.

La Misión Comercial Paraguay 2025 es organizada por ADEX a través de Pymeadex, y la Cancillería a través de la Embajada de Perú en Paraguay.

Cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio Paraguayo Peruana, la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (Rediex), Hotel Sheraton, Hotel Aloft y NM Transport & Logistics.

Como parte del trabajo de promoción de la misión a Paraguay, se realizó una reunión con representantes de la Oficinas Desconcentradas (ODES) del Ministerio de Relaciones Exteriores, empresarios y potenciales exportadores del sur del Perú (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna).

La embajadora del Perú en Paraguay, María Antonia Masana García, señaló que las regiones guardan un tesoro de recursos, productos muy valorados en el exterior, desde los exquisitos granos de café y cacao del Cusco hasta la quinua y otros superalimentos de Puno, entre otros.

Las empresas interesadas en sumarse a esta misión comercial pueden obtener más información escribiendo a michel.machuca@adexperu.org.pe o al WhatsApp 940760393.

