Los envíos de frutas y hortalizas peruanas concentraron el 74.2% de los despachos agroindustriales no tradicionales al cierre del año pasado, creciendo 10.8% y 2.9%, respectivamente, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Así, la exportación de frutas sumó el año pasado US$ 3 mil 535 millones 793 mil, teniendo a la uva (US$ 874 millones 539 mil) como su partida principal con un crecimiento de 8% y una participación de 24.7%.

Le siguió los arándanos con más de US$ 824 millones 813 mil y un crecimiento de 50.9% por lo que se de seguir con ese crecimiento, no sorprendería que este año se convierta en el producto más importante de la canasta agroexportadora.

Le siguió la palta (US$ 752 millones 160 mil), mango y banana, entre otros, detalló el gremio empresarial.

Los mercados que demandaron estos alimentos fueron EE.UU. (US$ 1,403 millones 163 mil) y Países Bajos (US$ 800 millones 957 mil) que juntos representaron el 62.3% de estos envíos.

También destacaron en el ranking por su monto FOB Reino Unido, España, China, Hong Kong, Canadá, Corea del Sur, Chile, Rusia, entre otros.

Las empresas líderes de frutas fueron Camposol S.A., Agrícola Cerro Prieto S.A., Hortifrut - Perú S.A.C., Consorcio de Productores de Fruta S.A., Consorcio de Productores de Fruta S.A., Consorcio de Productores de Fruta S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A., El Pedregal S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A. y Avocado Packing Company S.A.C.

-Hortalizas-

Adex informó que los despachos de hortalizas (US$ 1,152 millones 539 mil) tuvo como su producto más importante al espárrago fresco (US$ 399 millones 861 mil), concentrando el 34.6% de ese rubro en particular (hortalizas).

Otros fueron el espárrago en conserva, alcachofa, cebolla, pimiento morrón en conserva y otros.

Los dos primeros destinos fueron EE.UU. y España, que de manera conjunta concentraron el 66.2%.

También resaltaron por su valor exportado Países Bajos, Reino Unido, México, Brasil, Francia, Alemania, Chile y Japón. Otros como Ecuador, Canadá, Colombia, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Australia, Bolivia, y Dinamarca formaron parte de la cartera peruana.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, las empresas Danper Trujillo S.A.C., Virú S.A., Gandules INC S.A.C., Complejo Agroindustrial Beta S.A., Green Peru S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Ecosac Agrícola S.A.C., Santa Sofia del Sur S.A.C., Floridablanca S.A.C. y I Q F del Peru S.A., estuvieron en el top ten.