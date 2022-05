Ayer, a través de una resolución suprema, se dio por concluida la designación como directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de Amalia Moreno Vizcardo. Este cargo lo ocupaba desde octubre del 2019.

En su reemplazo se nombró a Robert López López que postuló para obtener una curul en el parlamento por Victoria Nacional en el 2021 pero tras no lograrlo, se abocó -de acuerdo a informaciones periodísticas- a apoyar la campaña en segunda vuelta del presidente Pedro Castillo.

Tras este intempestivo cambio, ya que Moreno Vizcardo se enteró de su remoción por normas legales, ¿qué recibe el nuevo director de la ARCC? ¿qué pasará con el acuerdo gobierno a gobierno suscrito por el Estado peruano con Reino Unido? Este se suscribió en junio del 2020 para asistencia técnica en las obras que se desarrollan para la reconstrucción del norte.

Para conocer detalles de la situación actual y lo que recibe el operador político de Castillo, conversamos con la exdirectora de la ARCC, Amalia Moreno.

-¿Qué recibe el nuevo director de la ARCC?-

Bajo el convenio gobierno a gobierno actualmente hay 127 proyectos que están agrupados en 27 paquetes, los que suponen una inversión de S/ 9,596 millones. Estos 127 proyectos se componen de 15 establecimientos de salud entre hospitales y centros de salud; 74 colegios y alrededor de 38 obras de prevención, es decir, de defensa ribereña y reforestación (estos comprenden 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes fluviales). Todo estos proyectos actualmente -valga la redundancia- están ejecución, la que generan a su vez 10,000 puestos de trabajo en 9 regiones que está siendo beneficiadas del convenio con Reino Unido. De las 74 colegios, por ejemplo, hemos entregado ya varios y, justamente, este mes se culminarán colegios en Tumbes y Lambayeque.

-¿Hay riesgo de que se deje sin efecto el contrato gobierno a gobierno suscrito con Reino Unido?-

Todo va a depender de los objetivos que tenga la nueva gestión. Siempre cuando hay un cambio, hay un riesgo de demoras en la ejecución de proyectos ya que mientras se va empapando o conociendo lo que está heredando, hay siempre un retraso. En segundo lugar, (hay un riesgo) si es que no se entiende muy bien la filosofía del acuerdo gobierno a gobierno, puede parecerle -en algún momento- oneroso o de repente, no es lo que se está buscando desde el Gobierno o quieren cambiar de línea. Claro, puede suspenderse el acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido. Esperemos que eso no ocurra, pero siempre hay este riesgo.

-De suceder, ¿qué generaría?-

El Estado peruano suscribió un convenio gobierno a gobierno con Reino Unido en junio del 2020 para la Autoridad de Reconstrucción para un cartera de obras. Este acuerdo termina en octubre de este año. Entendería que no tendría sentido suspenderlo porque ya estamos a puertas de su culminación, pero -sobre todo- la culminación se da porque ya ha habido mucho transferencia de conocimientos hacia el equipo que actualmente se encuentra en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), muchos de ellos en cargos de confianza. Son lo que deberían continuar con el legado y el aprendizaje ganado para seguir con los proyectos en cartera. Si es el nuevo director decide cambiar de equipo o de visión, obviamente habrá un problema con la continuidad de los proyectos porque los nuevos funcionarios que asuman no van a tener el conocimiento ni tampoco la experiencia de todo el trabajo avanzado y articulado que se tiene hacia adelante. La toma de decisiones es fundamental. Lo que sí puede generarse es un riesgo de detenimiento y en la ejecución de la cartera proyectos (obras) aún en marcha.

-Además del acuerdo gobierno a gobierno, ¿qué otro legado está dejando al nuevo director?-

El convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido no lo único que se ha hecho en mi gestión. Se han hecho dos cosas: el convenio para ejecutar las obras más grandes y de envergadura, pero también se ha generado un mecanismo de trabajo descentralizado, potencializando, reconociendo y empoderando el trabajo con las autoridades locales. Este trabajo conjunto con las autoridades locales ha permitido la culminación de 6,273 obras entregadas, lo que hace que la ARCC sea una de las entidades con mayor confianza. Además, hemos sido la unidad ejecutora de mayor ejecución presupuestal ya que hemos ejecutado todo el trimestre por encima del presupuesto. No hay unidad ejecutora que ejecute más que la ARCC en el gobierno nacional, lo que es un logro. Estoy muy agradecida por estos resultados con todo el equipo de la ARCC, la que fue mayoritariamente mujeres.

-El acuerdo gobierno a gobierno, ¿es oneroso?-

Muchos de los que critican este tipo de acuerdos, que se usó para la infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos y para la ARCC, alegan que es oneroso debido al pago que le hace al Reino Unido por la asistencia técnica brindada, la que no es valorada por los detractores de este tipo de acuerdos. Este pago es de aproximadamente S/ 174 millones. En realidad lo que te brinda este tipo de acuerdos es el conocimiento de cómo ejecutar obras de gran envergadura. Con este acuerdo se transfiere a la ARCC conocimientos sobre cómo hacer proyectos (obras). Un ejemplo palpable de su legado se dio cuando desde el equipo de la ARCC se pudo comprar el equipamiento de cuidados intensivos a favor del Estado peruano en plena pandemia. No fue desde el Minsa, sino desde la ARCC debido a que su equipo pudo ejecutar proyectos internacionales, es decir, contratación internacional. Ello se pudo hacer debido a que se tuvo los conocimientos, transferidos a los profesionales del Estado.

-Plan de reconstrucción-

Amalia Moreno agregó -además- que adicional a la cartera de casi S/ 10,000 millones, el nuevo director deberá culminar con el plan de reconstrucción del norte, afectada por el Niño Costero.

“Del plan de reconstrucción falta todavía un 20% aproximadamente, es decir, todas las obras que hay que hacer con las autoridades locales, financiar las obras que faltan, entre otros. El rol financiador en estos momentos está al 80% de todo el plan de reconstrucción, falta 20% por trabajarse tomando en cuenta que la ARCC está operativa hasta diciembre 2022″, mencionó.

Hasta el momento -aclaró- se han financiado obras por más de S/ 25,000 millones. “El presupuesto asignado ya fue ejecutado. Estábamos en tratativas con el MEF para el otorgamiento de presupuesto. Es alrededor de S/ 4,000 millones que todavía se tiene que financiar. Este es el presupuesto que se tiene que pedir al MEF para culminar con el plan”, puntualizó.

Amalia Moreno: "Este trabajo conjunto con las autoridades locales ha permitido la culminación de 6,273 obras entregadas, lo que hace que la ARCC sea una de las entidades con mayor confianza". Foto: GEC

Lo que está en riesgo de suspenderse el acuerdo gobierno a gobierno, subrayó, es la calidad de las obras que pondría en riesgo a la población y denotaría un uso ineficiente de los recursos públicos.

“ Se tiene que exigir que los estándares internacionales se mantengan. El gobierno debe defender que más allá de las personas, el que continúe debe seguir el mismo lineamiento. Cambiar ello sería una pérdida grandiosa para el país. Los estándares que actualmente cumple las ARCC no podrían ser acogidos por la ley de contrataciones”, especificó.

especificó. Con el acuerdo gobierno a gobierno el tiempo que toma la entrega de una obra es de un año -en promedio, por ejemplo un establecimiento de salud- mientras que Ley de Contrataciones el tiempo que toma es de cuatro años.

De acuerdo a datos de la ARCC de los 127 ya se han ejecutado más de S/ 3,097 millones. Los 74 colegios se vienen ejecutando en 8 regiones; mientras que los 15 establecimientos de salud en 5 regiones y las megaobras de prevención en 9 regiones.

La ARCC cuenta que una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) -pionera en el sector público- para gestionar los riesgos, costos, cronogramas, cambios y reportería de la gestión de los proyectos (obras).

