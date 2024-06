Los gerentes generales de las cuatro AFP que operan en el mercado local y el superintendente adjunto de AFP de la SBS comentan sus impresiones sobre esta propuesta, los planteamientos que faltaron abordar y aquellos que no podrían funcionar si no se reglamentan adecuadamente.

“No nos gusta el control de precios”

Elio Sánchez, Superintendente Adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El sistema de pensiones no es perfecto, hay que hacerle mejoras, pero todos quieren decir “voy a reformarlo” y, por si acaso, nadie se hace famoso por estar reformando el sistema.

Se debe entender que el eje es el afiliado y no aliviar la caja fiscal o que entren nuevos competidores al mercado de pensiones. La afiliación por default al SNP para quienes no eligen un esquema o el traslado del sistema público al privado, por ejemplo, solo fortalecen a la ONP. Tienen otro objetivo que no es ver al afiliado.

También se define una comisión por rendimiento asociada a una rentabilidad exógena (benchmark) que, con mucha sorpresa, sería establecida por la SBS. Eso más parece un control de precios y a nosotros no nos gusta el control de precios.

El ahorro individual tiene que fortalecerse. Este año nos toca exponer sobre pensiones a la OCDE, nos vieron bien en una primera visita, veremos cómo nos va en esta segunda parte.

Elio Sánchez, SBS

“Debería haber un costo tributario que desincentive retiros”

Ignacio Aramburú, CEO de Profuturo AFP

Si miramos la reforma del sistema de pensiones, no es perfecta, pero comparada con lo que tenemos hoy aborda varios puntos importantes. Debemos enfrentar el potencial deterioro en los siguientes años si no hay un cambio, con algo perfectible que le puede dar estabilidad.

Hay que asegurarnos de que el enfoque sea dar pensiones, porque hoy los fondos previsionales atienden todo tipo de reclamo que no tiene que ver con la jubilación.

Si hay nuevas figuras de retiro que tengan impacto en la pensión del afiliado, ojalá no surjan, deberían tener un costo tributario que desincentive la liberación de fondos.

El aporte del empleador ayudaría mucho, no solo económica porque elevaría la pensión, sino psicológica. Uno de los problemas hoy es que el afiliado siente que no lo dejan decidir sobre su dinero, pero con una contribución de su empleador lo vería como un ingreso adicional que se está guardando para su vejez.





Ignacio Aramburú, Profuturo AFP

“Los esquemas de comisiones son muy confusos”

Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra

Si bien los esquemas de comisiones recogen muchos pedidos de la ciudadanía, son muy confusos. En dos años el afiliado tendría un esquema de comisión por flujo, comisión mixta, comisión por saldo del fondo, comisión por desempeño, sería un enredo. Hoy la comisión por saldo camina con el fondo, si crece la FEP cobra más pero si pierde, la gestora cobra menos.

Además, la reforma aprobada dice que la persona que ha hecho retiros no pierde el derecho a una pensión mínima. No me parece justo que alguien que ha retirado varias veces tenga la misma facilidad para acceder a una pensión mínima que uno que está evitando sacar su dinero.

Creo que se debe generar un esfuerzo adicional para el que libera sus fondos, sino se dará un mal mensaje para el país, como si no hubiera un costo por disponer anticipadamente de este dinero.

Me hubiera gustado ver también un aporte del empleador, el resto de países tiene un sistema tripartito de contribución y aquí no lo hay. Sin embargo, se debe tener cuidado de que esto no aumente la informalidad.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. (Foto: Hugo Pérez)

“La pensión mínima es más barata que Pensión 65″

Mariano Álvarez de la Torre, CEO de AFP Habitat

Lo que me preocupa de la reforma es que se está discutiendo de manera equivocada el costo fiscal. El cálculo es sobre lo que estás dejando de gastar en el futuro, en realidad, se reduce el riesgo fiscal.

Uno piensa que la pensión mínima es muy cara, pero es más barata que Pensión 65. No es la foto de lo que cuesta en este momento, sino compararlo con lo que podría costar.

También falta en la reforma aumentar la tasa de aporte, sea por parte del empleador, del Estado o el afiliado. La tasa de aporte es muy baja y los años que vivimos están aumentando, hemos reducido la edad de jubilación pero estamos viviendo más. Es necesario incrementar el porcentaje de contribución y la densidad.

El problema con nuevos competidores no es abrir una AFP, hoy se puede hacer con toda la tranquilidad del mundo, pero quién se atrevería con tantos cambios en el camino. Por otro lado, sabemos que en ninguna parte del mundo funciona un sistema de reparto, está demostrado que fracasa, aún así se está fortaleciendo.

Mariano Álvarez, Habitat

“Tasa de aporte del empleador es clave”

Galantino Gallo, CEO de Prima AFP

No hay reforma perfecta pero vamos en el camino correcto. Hay que mirar hacia adelante, lo que estaríamos evitando en el futuro si empezamos a implementar mejoras hoy.

Faltaría incrementar la tasa de aporte de los afiliados y la contribución del empleador es clave, pero eso requiere una mayor autonomía del regulador.

La pensión mínima y la mayor competencia pueden funcionar adecuadamente, pero el esquema de comisiones y licitaciones podría fracasar si no se reglamenta de manera correcta. El riesgo es darse cuenta luego de dos años que no funcionó.

En cuanto a los retiros, creo que van a terminar realmente cuando el ciudadano entienda el daño que se hace él mismo al usar antes de tiempo el dinero de la jubilación. Quien debería estar pidiendo una reforma del sistema de pensiones y empujando para que se plasme e implemente es el ciudadano, pero aún no hemos logrado ese nivel de consciencia.

Me queda mucha duda si estamos hablando del fin de los retiros, pese a que se incluye en la reforma.

Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

Los especialistas participaron del Perú Markets & Investments Summit 2024, organizado por El Dorado Investments.

