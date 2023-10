Cabe recordar que desde julio los recursos del Fondo Mivivienda (FMV) para los créditos hipotecarios de este segmento de precios fueron retirados. El fondeo en adelante tendrá que ser aportado por las propias entidades financieras. A cambio, el FMV dará una Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC) a las entidades financieras que otorguen estos préstamos hipotecarios con sus propios recursos.

No obstante, debido a lo inesperado del cambio, a tres meses de la medida los bancos todavía no ofrecen este nuevo producto, pues aún deben adecuar sus sistemas, informó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). “Ningún banco a la fecha ofrece el producto con el CRC, por lo que muchas familias no pudieron acceder al sueño de una vivienda”, señaló José Espantoso, presidente de ASEI.

Esto afectó la colocación de créditos en este segmento de precios, por lo que tanto ASEI como la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) solicitaron al Gobierno tomar medidas para evitar que el impacto se agrave.

Las colocaciones de créditos que se realizaron en este rango de precios fueron de créditos tradicionales, fuera del FMV, y por lo tanto no considerados VIS. Pero para que un proyecto sea considerado de VIS -y acceda a beneficios como construir a mayor altura o contar con menos estacionamientos- requiere que por lo menos el 50% de los inmuebles sean de VIS.

Frente a este escenario, el Viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, anunció que buscarán “corregir” el problema, para que los créditos tradicionales de ese rango de precio sean considerados VIS. “Lo que estamos haciendo es corregir, para que no se vea afectado ningún proyecto que ya venía encaminado con el tramo 5, para que siga siendo considerado vivienda de interés social. Y cuando ya exista el producto del banco, a partir de allí ya se pueda cerrar eso”, señaló el viceministro Navarro tras su participación en el evento inmobiliario ENASEI 2023.

Por su parte el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, refirió que además de lo anunciado por del Gobierno, también se requiere que se incrementen los subsidios (bonos) de los créditos Mivivienda, debido al alza de precios registrada el último año. “Los precios de construcción y de venta han subido, por lo que también corresponde incrementar los subsidios”, anotó Valdivia.

LEA TAMBIÉN: Reducen el bono Mivivienda a los inmuebles de mayores precios

En julio pasado se redujo el bono para las viviendas del rango 4 de precios. Y al rango 5, que no tenía bono, se le había retirado el fondeo de Mivivienda.

Licitarán terrenos. Por otro lado, el Viceministro de Vivienda indicó que este año convocarán un concurso para licitar dos terrenos del Estado, donde se podrán desarrollar programas de vivienda.

Estos dos terrenos se ubican en Lima y Lambayeque. Y forman parte de una cartera de 33 terrenos identificados, que se seguirán licitando en los próximos años. “La cartera de 33 terrenos es de casi 8,400 hectáreas, que permitirán construir unas 262,000 viviendas en los próximos años”, subrayó Navarro.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.