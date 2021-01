El 65% de limeños considera comprar una vivienda este 2021, el 17% tiene planeado hacerlo en 2022, el 5.4% no tiene previsto comprar y 12.6% mencionó que lo haría antes de terminar 2020, según un estudio realizado por Pandero.

El estudio se realizó con la finalidad de conocer la necesidad de los usuarios en la compra de una vivienda frente a la crisis que generó la pandemia del COVID-19. La encuesta se realizó en diciembre de 2020, con una muestra de 293 personas, hombres y mujeres pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C de la ciudad de Lima.

Según el estudio el 68% de encuestados piensa comprarse una vivienda después de lo vivido en la cuarentena, mientras que un 23% refirió que tal vez lo haría. El 3.6% indicó que no, otro 3.6% dice que seguirá alquilando y un 1.4% refiere que ya tiene vivienda.

La necesidad de tener una vivienda propia tras la coyuntura por la que atraviesa el país, obliga a muchos buscar un lugar espacioso, donde sentirse seguros y protegidos, ya que ahora se suele pasar más tiempo en casa.

Por otro lada, el 59% de encuestados afirmó que se encuentra poco o nada satisfecho con su vivienda actual. Las principales razones serían el tamaño, ubicación, o la condición de vivienda alquilada. Mientras, el 30% aseguró que tiene una opinión regular de satisfacción en relación al lugar donde vive, y el 11% mencionó encontrarse satisfecho con su vivienda actual.

Ante la pregunta sobre si se ha generado un cambio en la necesidad de compra de una vivienda a raíz del COVID-19, el 92% afirmó que ahora sí le gustaría comprar una vivienda, mientras que el 7.8% dijo que sigue sin querer comprar una vivienda.

Cuando se les consultó el motivo de no haber adquirido una vivienda hasta el momento, el 41% señaló que no ha encontrado un financiamiento adecuado (tasa o inicial alta), 29% indicó que no ha encontrado financiamiento (me lo deniegan), 24% refieren que les piden muchos requisitos y trámites mientras que 5.7% refiere no haber necesitado adquirir una vivienda.

“En estos tiempos adversos una de las alternativas financieras que más acogida está teniendo son los Fondos Colectivos, a través de un aporte de cuotas mensual permiten obtener un financiamiento para la compra de tu casa nueva, terreno, local comercial o incluso para ampliar y mejorar tu hogar”, apuntó César Antúnez de Mayolo, gerente central de comercialización de Pandero.

Explicó, además, que los fondos colectivos son una excelente oportunidad que permiten acceder a la compra de un inmueble de forma más fácil, mediante un ahorro.

“Estoy seguro que todos anhelamos cumplir nuestras metas, y tener nuestra casa propia, algunos lo desean aún más después de lo que estamos viviendo, pertenecer al sistema de Fondos Colectivos te brinda la facilidad de obtener tu casa con un financiamiento accesible, en cuotas económicas y mediante los remates o el sorteo mensual”, púntualizó.