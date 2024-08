¿Cuál será el impacto en las tarifas finales en los alquileres vía Airbnb? En el caso de esta plataforma digital, el IGV se aplicará solo sobre la comisión que cobra Airbnb y no sobre la tarifa del alquiler. Así lo precisa el citado decreto legislativo y también fue confirmado por Sunat en una reciente nota publicada por Gestión.

Airbnb aplica una comisión al propietario del inmueble de 3% sobre el valor del alquiler y de 14% hacia el huésped. En términos generales, la comisión de Airbnb es de 17% (3% + 14%), por lo que el IGV a pagar será el 18% de ese 17%. Ello da como resultado un cargo adicional de alrededor de 3% sobre la tarifa de alquiler.

Para los ejecutivos de agencias inmobiliarias que operan alquileres vía Airbnb y que fueron entrevistados para esta nota, resulta casi un hecho que Airbnb trasladará el costo del IGV que deberá empezar a pagar desde octubre, hacia las comisiones que cobran.

“Es muy probable que Airbnb sume ese mayor costo del IGV a las comisiones, pues no va a querer que sus ingresos se reduzcan”, subrayó Jean Carlo Rojas, gerente de la agencia inmobiliaria MY BNB Rent.

No obstante, el impacto de ese 3% adicional en las tarifas finales será considerablemente menor a lo que sucederá con otras plataformas que dan servicios directos, como Netflix, donde el 18% de IGV se trasladaría en su totalidad a la tarifa final. La diferencia con Netflix se da debido a que Airbnb es una plataforma de intermediación de servicios, no da los servicios de forma directa al usuario final.

“El precio final aumentará alrededor de 3%, pero no será el 18% como seguramente ocurrirá en el caso de Netflix. En el caso de alquileres via Airbnb la tarifa no subiría mucho”, remarcó por su parte Nicolás Sifuentes, Gerente de Icon House.

Gestión buscó entrevistar a un vocero de Airbnb, pero al cierre de esta nota aún no obtuvimos respuesta.

En el caso del Impuesto a la Renta (IR) por el servicio de alquiler (5% mensual), esta es una obligación del propietario. Actualmente existe alta evasión en el pago de este impuesto, y un cambio de este panorama dependerá de las acciones de fiscalización que pueda iniciar Sunat en el futuro.

En ese escenario, los propietarios que empiecen a realizar el pago de IR asumirían este costo y no lo trasladarían a la tarifa final para no perder competitividad, estimó Sifuentes.

“Alrededor del 95% de los alquileres temporales por Airbnb lo realizan personas naturales, y solo un 5% empresas. No creo que se traslade el costo del Impuesto a la Renta a las tarifas, pues dejarían de ser competitivos”, sostuvo Sifuentes.

Por su parte Jean Carlo Rojas refirió que un aumento en la tarifa, así sea ligero, genera el riesgo de que un segmento del público busque otras opciones de alquiler en redes sociales como Facebook e Instagram, aparentemente más económicas.

“Pero alquilar un inmueble por estas vías no es muy confiable, pues no hay una revisión de los datos de los propietarios, por lo que se incrementa el riesgo de estafas hacia los huéspedes”, anotó Rojas.

