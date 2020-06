Tras varias semanas en cuarentena y con muchos negocios paralizados, ya se plantea un regreso progresivo a las actividades.



Así, los microempresarios vienen analizando el escenario para la reactivación de sus comercios.



El momento en que los negocios tengan que volver a abrir está por llegar y habrá quienes deban decidir entre continuar en la misma actividad o cambiar de giro, dijo Walter Rojas, gerente central de créditos de Caja Cusco.



Por tanto, para saber si necesitan transformarse para volver a emerger es primordial evaluar el sector al que pertenece la mype, señaló.



Indicó que hay negocios que tienen que seguir inyectándose capital de trabajo para la venta minorista como los sectores de farmacia, alimentos y bebidas.



Los comercios que estén en este segmento seguirán creciendo pues desde el inicio de la cuarentena siguieron operando, por tanto no necesitarían de un cambio, añadió.



Sin embargo, sugirió que si se encuentra en alguno de los siguientes segmentos debería pensar en reestructurar y reformular su negocio a fin de estar preparados para la nueva normalidad.



Servicios como transporte, requerirán algunos ajustes pues el aforo será diferente, no podrán permitir muchos pasajeros en el vehículo y deberán mantener cierta distancia, mencionó.



Asimismo, deberán realizar algunos cambios los negocios dedicados a la venta de bienes de consumo no cíclicos, como electrodomésticos o productos automotrices.



“Estos bienes ya no serán muy necesarios en Perú, ni a nivel mundial, pues hay una economía de ahorro que se cuidará de estar gastando en cosas innecesarias”, comentó.



En la misma línea, algunos restaurantes requerirán de cierto giro para poder adecuarse a la nueva realidad, acotó.



Otra condición para saber si debe cambiar de giro o hacer ajustes a su microempresa es evaluar la digitalización.



Ahora la compras se hacen por Internet y las entregas, por delivery ante el temor de contagio, expresó.



De este modo, si no está familiarizado con las plataformas virtuales podría pensar en empezar a hacerlo, recomendó.



Una tercera pauta es analizar el periodo en que esperan volver a operar, advirtió.



Habrá segmentos que necesitarán de un período más largo para reiniciar como los relacionados a turismo, sostuvo.



“Si no puede esperar, como mínimo, hasta el próximo año que podría empezar a moverse este segmento sería mejor que cambie de negocio”, manifestó.