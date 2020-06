Entre las medidas para proteger la calificación crediticia de los clientes durante el estado de emergencia, se permitió la reprogramación de gran parte de los créditos del sistema financiero.



Así, este proceso ha llegado al 50% de deudores, en cuanto a número de créditos, según dio a conocer la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), durante la Comisión de Economía del Congreso el último miércoles.



En tanto, la titular del mencionado ente regulador, Socorro Heysen, advirtió que “en ningún caso las reprogramaciones que se están haciendo implican un aumento en la tasa de interés”.



Refirió que en algunos casos se suele confundir un aumento en la tasa de interés con un incremento en la cuota.



Algunas entidades financieras optaron por prorrogar o “patear” el cronograma de pagos por 30 o 90 días sin aumentar el número de cuotas de tu deuda.



Durante ese período, no se realizaría ningún pago y el interés generado por las cuotas reprogramadas sería añadido a las cuotas restantes.



En estos casos, la cuota tras los períodos de gracia podría incrementarse y, a veces, se interpreta eso como aumento de tasa aunque no lo es, aseveró Heysen.



Lo mismo sucedió con la reprogramación hecha por otras instituciones en que el saldo adeudado se fraccionó en un nuevo préstamo desde 24 hasta 48 meses sin intereses ni comisiones adicionales.



Sin embargo, la superintendente comentó que también hay instituciones que congelaron sus cuotas, ya sea uno o tres meses, y las trasladaron al final de su préstamo.



En dichos casos, la cuota se mantuvo igual aunque el plazo sí sufrió una ampliación, agregó.



Asimismo, Heysen indicó que las reprogramaciones inicialmente se hicieron generales, en la medida que no podían contactar a los deudores.



Empero, a medida que establecían contacto con ellos la reestructuración se va alineando mejor a los intereses de cada cliente, mencionó.



“Los bancos están tomando medidas vinculadas, por ejemplo, a la reducción de tasas de interés o de cuota pero son casos individuales, analizados uno por uno”, añadió.